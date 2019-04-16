【企業盈警】建禹（０８１９６）料首季錄虧損，供水設施需求放緩

《經濟通通訊社１６日專訊》建禹集團（０８１９６）預期，截至今年３月３１日止三個月

的收益將較去年同期錄得大幅下跌及錄除稅後虧損。

該集團認為，收益大跌及錄除稅後虧損，主要由於去年及今年初中國經濟低迷，致供水或水

處理設施的新增需求放緩；及部分項目開工時間由去年延至今年。

該集團的第一季度綜合業績公布日期尚待審定。（ｊｔ）

