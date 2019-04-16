《經濟通通訊社１６日專訊》建禹集團（０８１９６）預期，截至今年３月３１日止三個月
的收益將較去年同期錄得大幅下跌及錄除稅後虧損。
該集團認為，收益大跌及錄除稅後虧損，主要由於去年及今年初中國經濟低迷，致供水或水
處理設施的新增需求放緩；及部分項目開工時間由去年延至今年。
該集團的第一季度綜合業績公布日期尚待審定。（ｊｔ）
16/04/2019 08:55
【企業盈警】建禹（０８１９６）料首季錄虧損，供水設施需求放緩
《經濟通通訊社１６日專訊》建禹集團（０８１９６）預期，截至今年３月３１日止三個月
的收益將較去年同期錄得大幅下跌及錄除稅後虧損。
該集團認為，收益大跌及錄除稅後虧損，主要由於去年及今年初中國經濟低迷，致供水或水
處理設施的新增需求放緩；及部分項目開工時間由去年延至今年。
該集團的第一季度綜合業績公布日期尚待審定。（ｊｔ）
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