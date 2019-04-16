《經濟通通訊社１６日專訊》北斗嘉藥業（０８１９７）預期，截至去年１２月３１日止年
年度虧損淨額增加，主要原因包括：計提訴訟負債；購買物業、廠房及設備支付按金的減值虧損
；及其他應收款的減值虧損。
該集團的年度綜合年度業績尚未定稿，並可能會於進一步內部審閱後予以調整。該公司股份
已自去年９月２７日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步通知。（ｊｔ）
16/04/2019 08:58
【企業盈警】北斗嘉藥業（０８１９７）料年度虧損增加
《經濟通通訊社１６日專訊》北斗嘉藥業（０８１９７）預期，截至去年１２月３１日止年
年度虧損淨額增加，主要原因包括：計提訴訟負債；購買物業、廠房及設備支付按金的減值虧損
；及其他應收款的減值虧損。
該集團的年度綜合年度業績尚未定稿，並可能會於進一步內部審閱後予以調整。該公司股份
已自去年９月２７日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步通知。（ｊｔ）
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