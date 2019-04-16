市場續持觀望態度，港股低開５６點報２９７５４點，國指跌１５點

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股輕微回落，而亞洲股市普遍造好，日經現時漲５７點

，港股方面則持觀望態度，市場關注明日中國公布首季度ＧＤＰ數據，市場預料按年增長

６﹒３％，不少大行認為中國經濟已經見底。惟資金追捧食品股避險，旺旺（００１５１）高開

逾１％，萬洲（００２８８）亦高開近１％。

恆生指數開報２９７５４，跌５６點或跌０﹒１９％，主板成交３０﹒１５億。國企指數開

報１１６１６，跌１５點或０﹒１３１％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４５％，報６６﹒８元；港交所（００３８８）升

０﹒６６％，報２７６﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒４６％，報３９０元；中移動

（００９４１）跌０﹒１３％，報７６﹒４５元；友邦（０１２９９）無升跌，報８０元。



十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆隆地產（００１０１） １８﹒５２元 跌１﹒３８％

創科實業（００６６９） ５７﹒４０元 跌１﹒３７％

銀河娛樂（０００２７） ５７﹒８０元 跌１﹒２８％

舜宇光學（０２３８２） ９９﹒８０元 跌１﹒０９％

中國人壽（０２６２８） ２１﹒００元 跌０﹒９４％



中石化 （００３８６） ６﹒１０元 跌０﹒８１％

太古 （０００１９） ９８﹒１０元 跌０﹒８１％

恆生銀行（０００１１） １９９﹒００元 跌０﹒８０％

新世界 （０００１７） １３﹒２４元 跌０﹒７５％

長和 （００００１） ８３﹒１５元 跌０﹒７２％

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