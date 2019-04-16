《盤後部署》內地首季ＧＤＰ若符預期，港股技術上可試３０５００

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚（１５日）高盛首季少賺１８％收入遜預期，拖累美股走

軟，港股今早跟隨低開５６點報２９７５４，最多曾跌１４５點至２９６６５，不過在Ａ股由跌

轉升，中資銀行股帶動下，港股拗腰倒升重上三萬關，一度漲３３２點至３０１４２，最終收升

３１９點或１﹒０７％，收復三萬關及１０天線（２９９５９點），主板成交１０４２﹒６８億

元減少逾５﹒２％。

國指以接近全日最高位收市，報１１８２１點，升１﹒６３％或１８９點。

上證重上三千二關，收漲７５點或２﹒３９％，報３２５３點，收復上周失地。深成指升

２３３點或２﹒３３％，報１０２８７點。兩市成交按日微增２％至７９１１億元人民幣。



＊市場料內地季度經濟增長６﹒３％＊



內地明日早上１０時公布今年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）表現，雖然內地經濟增長由上

年第一季開始增長下滑，上年第三季數據更比預期的升幅６﹒６％差，但市場早已接受經濟增速

會減慢的事實，故綜合預期今個季度ＧＤＰ增長為６﹒３％，整體經濟表現回穩。事實上，內地

本月公布３月製造業ＰＭＩ重回榮枯線之上，加上中美未來數月有望簽訂貿易協議，出口有望回

復增長。再者，國務院今年公布一系列１﹒４萬億人民幣以上的減稅措施刺激經濟，相信會進一

步反映在經濟數據上。

美國財長努欽最新指出，中美貿易談判有望進行最後一輪談判，而美國總統特朗普上日出席

明尼蘇達州一個商界圓桌會議前指，無論與中國是否達成貿易協議，美國仍會是贏家。據路透引

述知情人士透露，中國正打算讓步，考慮將針對農產品的懲罰性進口關稅取消，轉向其他商品徵

收關稅。雖然中美貿談的部分利好因素已逐漸被消化，但中美若最終達成協議建立互信關係，有

望為港股帶來短期動力。



＊港股「曙光初現」形態，市況轉好＊



港股繼上日以一支大陰燭收市，今日以大陽燭收市，出現「曙光初現」的形態，意味市況轉

好，加上隨機指數中的％Ｋ線由上微穿過％Ｄ線，是買入信號。再者，多條主要的移動平均線本

月至今都持續向上，反映港股依然有上有望空間。以保力加通道估計，目前頂線和底線都上移，

反映恆指整體走勢向上，而以頂線預計，相信能升至３０５５０。（ａｌ）

