  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2019 16:37

《盤後部署》內地首季ＧＤＰ若符預期，港股技術上可試３０５００

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚（１５日）高盛首季少賺１８％收入遜預期，拖累美股走
軟，港股今早跟隨低開５６點報２９７５４，最多曾跌１４５點至２９６６５，不過在Ａ股由跌
轉升，中資銀行股帶動下，港股拗腰倒升重上三萬關，一度漲３３２點至３０１４２，最終收升
３１９點或１﹒０７％，收復三萬關及１０天線（２９９５９點），主板成交１０４２﹒６８億
元減少逾５﹒２％。
　　國指以接近全日最高位收市，報１１８２１點，升１﹒６３％或１８９點。
　　上證重上三千二關，收漲７５點或２﹒３９％，報３２５３點，收復上周失地。深成指升
２３３點或２﹒３３％，報１０２８７點。兩市成交按日微增２％至７９１１億元人民幣。

＊市場料內地季度經濟增長６﹒３％＊

　　內地明日早上１０時公布今年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）表現，雖然內地經濟增長由上
年第一季開始增長下滑，上年第三季數據更比預期的升幅６﹒６％差，但市場早已接受經濟增速
會減慢的事實，故綜合預期今個季度ＧＤＰ增長為６﹒３％，整體經濟表現回穩。事實上，內地
本月公布３月製造業ＰＭＩ重回榮枯線之上，加上中美未來數月有望簽訂貿易協議，出口有望回
復增長。再者，國務院今年公布一系列１﹒４萬億人民幣以上的減稅措施刺激經濟，相信會進一
步反映在經濟數據上。
　　美國財長努欽最新指出，中美貿易談判有望進行最後一輪談判，而美國總統特朗普上日出席
明尼蘇達州一個商界圓桌會議前指，無論與中國是否達成貿易協議，美國仍會是贏家。據路透引
述知情人士透露，中國正打算讓步，考慮將針對農產品的懲罰性進口關稅取消，轉向其他商品徵
收關稅。雖然中美貿談的部分利好因素已逐漸被消化，但中美若最終達成協議建立互信關係，有
望為港股帶來短期動力。

＊港股「曙光初現」形態，市況轉好＊

　　港股繼上日以一支大陰燭收市，今日以大陽燭收市，出現「曙光初現」的形態，意味市況轉
好，加上隨機指數中的％Ｋ線由上微穿過％Ｄ線，是買入信號。再者，多條主要的移動平均線本
月至今都持續向上，反映港股依然有上有望空間。以保力加通道估計，目前頂線和底線都上移，
反映恆指整體走勢向上，而以頂線預計，相信能升至３０５５０。（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪16/04/2019
【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大
生財有道16/04/2019
花旗調查：港千萬富翁創新高達51萬人 平均坐擁3個物業
生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
國際動態16/04/2019
【文化浩劫】法國巴黎聖母院大火尖頂倒塌，疑裝修工程惹禍
FOCUS16/04/2019
【FOCUS】侵侵口沒遮攔無極限 通俄報告公布或再挑機
國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金