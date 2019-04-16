《地區經濟》澳央行會議記錄：若失業率升兼通脹偏低，減息是合適

《經濟通通訊社１６日專訊》澳洲央行會議記錄指，如果通脹率持續偏低兼且失業率趨升，

減息將是合適的選擇，不過短期內並沒有減息的充分理由。

央行委員在４月會議上承認，由於家庭負債高企及樓價下滑，進一步減息對經濟產生的效果

可能較過去要差。不過仍可以通過匯率貶值來支撐經濟，並藉由減少貸款所需的利息開支，為其

他支出釋放資金。

澳洲經濟在去年下半年冷卻，但與失業率降至８年新低的表現不符。澳洲央行預計失業率將

進一步下降，有望引導薪酬回升，這解釋了為何央行仍然堅持維持利率不變。（ｍｎ）

