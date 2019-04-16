《經濟通通訊社１６日專訊》澳洲央行會議記錄指，如果通脹率持續偏低兼且失業率趨升，
減息將是合適的選擇，不過短期內並沒有減息的充分理由。
央行委員在４月會議上承認，由於家庭負債高企及樓價下滑，進一步減息對經濟產生的效果
可能較過去要差。不過仍可以通過匯率貶值來支撐經濟，並藉由減少貸款所需的利息開支，為其
他支出釋放資金。
澳洲經濟在去年下半年冷卻，但與失業率降至８年新低的表現不符。澳洲央行預計失業率將
進一步下降，有望引導薪酬回升，這解釋了為何央行仍然堅持維持利率不變。（ｍｎ）
16/04/2019 10:22
《地區經濟》澳央行會議記錄：若失業率升兼通脹偏低，減息是合適
《經濟通通訊社１６日專訊》澳洲央行會議記錄指，如果通脹率持續偏低兼且失業率趨升，
減息將是合適的選擇，不過短期內並沒有減息的充分理由。
央行委員在４月會議上承認，由於家庭負債高企及樓價下滑，進一步減息對經濟產生的效果
可能較過去要差。不過仍可以通過匯率貶值來支撐經濟，並藉由減少貸款所需的利息開支，為其
他支出釋放資金。
澳洲經濟在去年下半年冷卻，但與失業率降至８年新低的表現不符。澳洲央行預計失業率將
進一步下降，有望引導薪酬回升，這解釋了為何央行仍然堅持維持利率不變。（ｍｎ）
|國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
|剖析天下15/04/2019
【變之日本】安倍誓言明年完成修憲 德仁料承繼明仁冷眼旁觀
|剖析天下15/04/2019
【變之日本】令和新紀年將啟 QE、修憲、貿談盡在變幻時
|生財有道15/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：站穩30300成關鍵
|FOCUS15/04/2019
【FOCUS】央媽再顯「放水」功力 A股慢牛應未見頂
|興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰