【海航動向】ＣＷＴ貸款違約極大部分資產將被接管，磋商其他安排

《經濟通通訊社１６日專訊》ＣＷＴ ＩＮＴ’Ｌ（００５２１）公布，公司於去年９月２

９日與貸款人簽訂融資協議獲取１４億元貸款，由於公司未能向貸款人支付到期應付利息及若干

費用６３００萬元，因此融資協議已發生違約。

由於違約已產生，貸款人已向公司發出要求支付逾期款項通知書，並將本金１４億元及應計

利息及根據融資協議應計或未償還的所有其他款項應立即到期應付，並且與融資協議有關的抵押

文件下的抵押品變為可予執行。

另外，若公司於明天（１７日）上午九時前未能償還金額，貸款人將執行抵押權並將取得所

有已抵押資產的管有權。該抵押品包括集團附屬的ＣＷＴ Ｐｔｅ﹒ Ｌｔｄ﹒之有關控股公司

的１００％股權；分別位於英國及美國的投資物業，帳面值約１２億元；以及位於中國的高爾夫

球場。該等抵押品合共佔集團總資產的極大部分。

融資協議下的違約已觸發某貸款人向公司一間全資附屬公司授予的有期貸款融資下的交叉違

約。截至公告日期，該貸款融資項下未償還款項總額約７﹒６６億元。

該公司表示，一直積極與相關貸款人磋商，以研究及落實償還融資協議下應付款項的其他安

排。公司股份於上周三（１０日）下午２時３０分起開始停牌，並將一直暫停買賣，直至進一步

刊發有關上述事宜更新的內幕消息公告為止。（ｕｌ）

