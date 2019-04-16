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即市新聞

16/04/2019 09:36

《中資異動》中糧肉食（０１６１０）股東折讓減持，現急瀉逾７％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中糧肉食（０１６１０）遭股東減持令股價急瀉，現報
３﹒０８元，跌７﹒５１％，盤中低報３﹒０２元，穿十天線（約３﹒０７５元），暫成交達４
﹒３７億股，涉資１３﹒２０億元。
　　據外電報導，中糧肉食四名股東以最多９﹒３％折讓配售中糧肉食３﹒１２億股股份，價格
介乎每股３﹒０２元至３﹒１０元。據知四名參與是次售股的股東包括霸菱私人基金、ＫＫＲ、
博裕資本及ＤＣＰ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ。四名持股機構合共持有公司股權４１﹒３％，是次減持
的股份相當於公司全部已發行股份的８％。
　　現時，恆生指數報２９７５３，跌５７點或跌０﹒１９％，主板成交３９﹒９８億元。國企
指數報１１６１８，跌０﹒１２％或跌１３點。
　　上證綜合指數報３１５８，跌１９點或跌０﹒６１％，成交７６﹒０１億元人民幣。

　　列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒７１０元　　　跌０﹒３４％
　　超大現代（００６８２）　　　０﹒０９２元　　　無升跌
　　雨潤食品（０１０６８）　　　１﹒７１０元　　　升０﹒５９％
　　惠生國際（０１３４０）　　　０﹒１７１元　　　無升跌
　　普甜食品（０１６９９）　　　０﹒３９０元　　　無升跌
　　大成食品（０３９９９）　　　０﹒４１５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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