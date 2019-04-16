《中資異動》中糧肉食（０１６１０）股東折讓減持，現急瀉逾７％

《經濟通通訊社１６日專訊》中糧肉食（０１６１０）遭股東減持令股價急瀉，現報

３﹒０８元，跌７﹒５１％，盤中低報３﹒０２元，穿十天線（約３﹒０７５元），暫成交達４

﹒３７億股，涉資１３﹒２０億元。

據外電報導，中糧肉食四名股東以最多９﹒３％折讓配售中糧肉食３﹒１２億股股份，價格

介乎每股３﹒０２元至３﹒１０元。據知四名參與是次售股的股東包括霸菱私人基金、ＫＫＲ、

博裕資本及ＤＣＰ Ｐａｒｔｎｅｒｓ。四名持股機構合共持有公司股權４１﹒３％，是次減持

的股份相當於公司全部已發行股份的８％。

現時，恆生指數報２９７５３，跌５７點或跌０﹒１９％，主板成交３９﹒９８億元。國企

指數報１１６１８，跌０﹒１２％或跌１３點。

上證綜合指數報３１５８，跌１９點或跌０﹒６１％，成交７６﹒０１億元人民幣。



列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒７１０元 跌０﹒３４％

超大現代（００６８２） ０﹒０９２元 無升跌

雨潤食品（０１０６８） １﹒７１０元 升０﹒５９％

惠生國際（０１３４０） ０﹒１７１元 無升跌

普甜食品（０１６９９） ０﹒３９０元 無升跌

大成食品（０３９９９） ０﹒４１５元 無升跌

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（ｓｃ）

