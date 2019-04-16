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16/04/2019 10:57

【駐京專電】國資委：首季油電煤運基礎供應穩步增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在新聞發布會表
示，一季度，油電煤運基礎供應穩步增長。一季度原油產量和成品油銷量同比分別增長３﹒４％
和７﹒４％，天然氣銷量同比增長５﹒２％，電網企業售電量同比增長６﹒９％，發電企業發電
量同比增長４﹒９％，商品煤銷售量同比增長３﹒８％，航空運輸總周轉量同比增長７﹒２％，
水運總周轉量同比增長１４﹒１％。
　　彭華崗表示，隨著中央關於減稅降費等政策措施的持續落地，中國的營商環境將持續改善，
中國各類所有制企業的運營質量都將持續回升。

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