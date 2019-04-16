《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在新聞發布會表
示，去年３月國資委選擇中國聯通、中國有色等三家央企開展了國資股權划轉社保試點，去年
１１月又選擇中國華能等１５家企業開展第二批划轉工作，兩批試點１８家，按照當時划轉試點
的財務數據，一共划轉７５０億元人民幣國資，而根據２０１８年財務快報，划轉股權已經增值
到８１７億元人民幣。
彭華崗表示，下一步國資委將繼續按照整體工作安排，積極配合牽頭部門，落實第三批划轉
工作。
16/04/2019 11:20
【駐京專電】股權划轉社保國資已增值到８１７億元，將落實第三批
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在新聞發布會表
示，去年３月國資委選擇中國聯通、中國有色等三家央企開展了國資股權划轉社保試點，去年
１１月又選擇中國華能等１５家企業開展第二批划轉工作，兩批試點１８家，按照當時划轉試點
的財務數據，一共划轉７５０億元人民幣國資，而根據２０１８年財務快報，划轉股權已經增值
到８１７億元人民幣。
彭華崗表示，下一步國資委將繼續按照整體工作安排，積極配合牽頭部門，落實第三批划轉
工作。
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