【駐京專電】股權划轉社保國資已增值到８１７億元，將落實第三批

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在新聞發布會表

示，去年３月國資委選擇中國聯通、中國有色等三家央企開展了國資股權划轉社保試點，去年

１１月又選擇中國華能等１５家企業開展第二批划轉工作，兩批試點１８家，按照當時划轉試點

的財務數據，一共划轉７５０億元人民幣國資，而根據２０１８年財務快報，划轉股權已經增值

到８１７億元人民幣。

彭華崗表示，下一步國資委將繼續按照整體工作安排，積極配合牽頭部門，落實第三批划轉

工作。

