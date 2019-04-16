《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》格力電器（深：０００６５１）早前公布
控股股東格力集團擬轉讓其持有的１５％股權，對於格力電器在大股東股權轉讓後可能將不再是
國資控股，國資委新聞發言人彭華崗在新聞發布會表示，在推進混改上，國資委一開始就提出，
對於處於高度競爭領域的商業類企業的改革，可以絕對控股、相對控股，也可以參股，關鍵是要
根據市場情況、企業發展情況。在混改監管權限上，地方國企的監管主要是在地方，只要有利於
企業持續穩定發展、市場競爭力提高、國資保值增值，都支持。
16/04/2019 11:16
【格力易主】國資委回應格力股權轉讓：只要有利企業發展都支持
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》格力電器（深：０００６５１）早前公布
控股股東格力集團擬轉讓其持有的１５％股權，對於格力電器在大股東股權轉讓後可能將不再是
國資控股，國資委新聞發言人彭華崗在新聞發布會表示，在推進混改上，國資委一開始就提出，
對於處於高度競爭領域的商業類企業的改革，可以絕對控股、相對控股，也可以參股，關鍵是要
根據市場情況、企業發展情況。在混改監管權限上，地方國企的監管主要是在地方，只要有利於
企業持續穩定發展、市場競爭力提高、國資保值增值，都支持。
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