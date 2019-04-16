【駐京專電】國資委回應化工海工合併：披露權限在公司

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》對於「兩船合併何時完成、化工海工合併

何時開始」的問題國資委新聞發言人彭華崗表示：「這幾個央企重組都屬於專業化重組的範疇，

披露權限在公司，我這裡沒有什麼能透露的。」

