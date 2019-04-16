《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》對於「兩船合併何時完成、化工海工合併
何時開始」的問題國資委新聞發言人彭華崗表示：「這幾個央企重組都屬於專業化重組的範疇，
披露權限在公司，我這裡沒有什麼能透露的。」
16/04/2019 11:51
【駐京專電】國資委回應化工海工合併：披露權限在公司
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》對於「兩船合併何時完成、化工海工合併
何時開始」的問題國資委新聞發言人彭華崗表示：「這幾個央企重組都屬於專業化重組的範疇，
披露權限在公司，我這裡沒有什麼能透露的。」
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