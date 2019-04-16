《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在國新辦發布會
表示，重點領域的混合所有制改革已有三批５０戶，第四批超過１００戶的名單已經初步確定，
正在履行有關程序。
16/04/2019 12:00
【駐京專電】國資委：第四批超１００戶混改試點名單已初步確定
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在國新辦發布會
表示，重點領域的混合所有制改革已有三批５０戶，第四批超過１００戶的名單已經初步確定，
正在履行有關程序。
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