《午市前瞻》市場已消化中美貿談利好消息，港股有機會下試二萬八

《經濟通通訊社１６日專訊》港股今早先跌後升，市場關注明日（１７日）中國公布首季

ＧＤＰ數據，Ａ股亦反覆向好。恆指今早低開後高走，投資者持觀望態度，最低報２９６６５。

隨後中資金融股表現強勁，引領市場氣氛，建行（００９３９）及工行（０１３９８）升逾２，

港股午市前曾突破三萬關，高見３０００９點，半日收報２９９９９點，升１８８點或

０﹒６３％，成交額５４９﹒６８億元；國企指數午收報１１７６３點，上升１３１點或

１﹒１３％。

Ａ股市場同樣造好，上證重返三千二關口，午收報３２１３點，升３５點或１﹒１１％；深

證收報１０１０８點，升５５點或０﹒５５％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３％，報６７﹒３元；港交所（００３８８）漲１

﹒３１％，報２７８元；騰訊（００７００）走高１﹒０８％，報３９２﹒４元；中移動

（００９４１）微升０﹒０７％，報７６﹒６元；友邦（０１２９９）亦漲０﹒３１％，報

８０﹒２５元。



＊中資金融股帶動大市氣氛，內銀內險有資金追捧＊



人行重啟暫停了１８天的逆回購操作，操作量為４００億人民幣，內銀股回吐後全線返彈，

建行（００９３９）急升２﹒８９％，報７﹒１１元；農行（０１２８８）升１﹒３９％，報

３﹒６６元；工行（０１３９８）漲２﹒３９％，報５﹒９９元；中行（０３９８８）揚

１﹒８９％，報３﹒７８元；招行（０３９６８）升１﹒４９％，報４１元。

大摩發表研究報告表示，平保（０２３１８）自２０１１年開始能提供１７％的股本回報率

及股息年複合增長率達３６％，故予平保「增持」評級，目標價由９７元升至１１３元，該股今

日再漲１﹒７８％，報９４﹒２５元。其他內險股造好，國壽（０２６２８）升２﹒３６％，報

２１﹒７元；中國太保（０２６０１）漲１﹒７２％，報３２﹒５元；財險（０２３２８）亦升

１﹒９％，報９﹒１元；新華保險（０１３３６）走高２﹒１２％，報４５﹒７元。

國家統計局公布，３月份新建商品住宅均價環比上漲０﹒６１％，較２月份漲幅擴大。其中

，一二線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅略有下降，內房股略現回吐，中海外

（００６８８）跌１﹒５％，報２９﹒５元；潤地（０１１０９）跌０﹒２９％報３４﹒２５元

；融創（０１９１８）跌２﹒７６％，報４２﹒３５元；碧桂園（０２００７）回吐

２﹒１１％，報１２﹒９６元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒７４％，報２５﹒３５元。



＊濠賭遭摩通唱淡回吐，南航載客量上升股價反挫＊



摩通發表研究報告，逾料澳門賭企首季ＥＢＩＴＤＡ按年跌３％，是三年來首次見負增長，

維持對濠賭「中性」評級。濠賭股普遍回落，銀娛（０００２７）跌０﹒４３％，報５８﹒３元

；澳博（００８８０）跌０﹒７４％，報９﹒４４元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒１８％，

報２０﹒８５元；金沙中國（０１９２８）跌０﹒５８％，報４３﹒０５元；美高梅中國（０２

２８２）跌２﹒３９％，報１６﹒３４元。

南航（０１０５５）首季載客量逾３６３７﹒８１萬人次，按年升９﹒４％，惟中資航空股

走勢回落，南航跌１﹒３６％，報７﹒２８元；東航（００６７０）無升跌，報５﹒８６元；國

航（００７５３）跌１﹒９１％，報９﹒７８元。國泰航空（００２９３）則升０﹒４３％，報

１３﹒９４元。

手機設備持續下跌，海通國際發表最新研究報告，下調舜宇光學（０２３８２）目標價由

７８元至７７元，投資評級亦由「中性」下調至「賣出」，股分半日跌３﹒０２％，報９７﹒８

５元。比亞迪電子（００２８５）升２﹒２％，報１２﹒０６元；丘鈦科技（０１４７８）跌１

﹒２９％，報８﹒４２元；瑞聲科技（０２０１８）跌０﹒８６％，報５２﹒１５元；鴻騰精密

（０６０８８）升１﹒８２％，報３﹒９２元。



＊鄺民彬：中資航空股現價水平難再上漲＊



港股近日均於十天線（２９９４５點）水平徘徊，未見有明顯的上升動力，凱基證券執行董

事及研究部主管鄺民彬向《經濟通通訊社》表示，雖然美國財長努欽指中美貿易談判正進行最後

一輪談判，但預期在達成協議後，港股亦只會有短暫炒作，因為市場已經消化大部分中美貿談的

利好消息。至於Ａ股方面，第一季的情況都已經大致反映，財政政策依然保持擴張，中央未必需

要再加大力度，故港股在缺乏動力下有機會下試２８０００點。

中資航空股今日都紛紛公布上月數據，如國航載客量按年升１﹒１％，雖然數據整體向好，

但股價卻走低。鄺民彬指出，中資航空股現價水平難再上漲，因為之前的漲幅主要來自人民幣強

勢的炒作，而現時人民幣已經有所回落，加上油價近期亦上漲不少，中資航空股在各因素互相抵

消下難有表現。他補充，雖然有指俄羅斯和石油輸出國組織可能決定增產，但目前而言都是政治

因素影響油價居多，未見油價短期出現波動的可能。（ａｌ、ｕｌ）

