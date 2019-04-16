《外企動向》高盛首季少賺１８％收入遜預期，股價受壓

高盛上季每股盈利按年跌１８％至５﹒７１美元，勝預期；但收入跌１３％至８８﹒１億美

元，遜預期，主要受交易業務收入下跌拖累。該行股價受壓，早段一度跌３﹒３％。

集團行政總裁所羅門（Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ）對上季業績感滿意，強調核心業務交

出良好成績，並正致力開拓新機會，令業務更多元化。《香港經濟日報》

