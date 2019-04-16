高盛上季每股盈利按年跌１８％至５﹒７１美元，勝預期；但收入跌１３％至８８﹒１億美
元，遜預期，主要受交易業務收入下跌拖累。該行股價受壓，早段一度跌３﹒３％。
集團行政總裁所羅門（Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ）對上季業績感滿意，強調核心業務交
出良好成績，並正致力開拓新機會，令業務更多元化。《香港經濟日報》
16/04/2019 08:17
《外企動向》高盛首季少賺１８％收入遜預期，股價受壓
高盛上季每股盈利按年跌１８％至５﹒７１美元，勝預期；但收入跌１３％至８８﹒１億美
元，遜預期，主要受交易業務收入下跌拖累。該行股價受壓，早段一度跌３﹒３％。
集團行政總裁所羅門（Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ）對上季業績感滿意，強調核心業務交
出良好成績，並正致力開拓新機會，令業務更多元化。《香港經濟日報》
|國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
|剖析天下15/04/2019
【變之日本】安倍誓言明年完成修憲 德仁料承繼明仁冷眼旁觀
|剖析天下15/04/2019
【變之日本】令和新紀年將啟 QE、修憲、貿談盡在變幻時
|生財有道15/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：站穩30300成關鍵
|FOCUS15/04/2019
【FOCUS】央媽再顯「放水」功力 A股慢牛應未見頂
|興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰