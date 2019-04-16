《外企動向》花旗首季多賺１１％，惟收入錄倒退

花旗上季攤薄後每股盈利升１１％至１﹒８７美元，勝預期，主要受集團大舉回購股份推動

；惟收入跌約２％至１８５﹒７億美元，收入下跌，主因股票交易業務差，相關收入急跌２４％

至８﹒４億美元。

集團行政總裁高沛德（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｏｒｂａｔ）表示，機構客戶業務及零售業務都

表現良好，投資的多項業務如財資及貿易服務及投資銀行等，都取得良好動力。

《香港經濟日報》

