花旗上季攤薄後每股盈利升１１％至１﹒８７美元，勝預期，主要受集團大舉回購股份推動
；惟收入跌約２％至１８５﹒７億美元，收入下跌，主因股票交易業務差，相關收入急跌２４％
至８﹒４億美元。
集團行政總裁高沛德（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｏｒｂａｔ）表示，機構客戶業務及零售業務都
表現良好，投資的多項業務如財資及貿易服務及投資銀行等，都取得良好動力。
《香港經濟日報》
16/04/2019 08:17
《外企動向》花旗首季多賺１１％，惟收入錄倒退
花旗上季攤薄後每股盈利升１１％至１﹒８７美元，勝預期，主要受集團大舉回購股份推動
；惟收入跌約２％至１８５﹒７億美元，收入下跌，主因股票交易業務差，相關收入急跌２４％
至８﹒４億美元。
集團行政總裁高沛德（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｏｒｂａｔ）表示，機構客戶業務及零售業務都
表現良好，投資的多項業務如財資及貿易服務及投資銀行等，都取得良好動力。
《香港經濟日報》
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