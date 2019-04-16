【海航動向】空運牌照局再促港航，解說如何短期改善財政

空運牌照局３個月內第４度促香港航空交代財政狀況。空運牌照局昨（１５日）舉行會議，

稱已經考慮香港航空擬於短期內改善其財政狀況所提交的計劃，但會議後仍決定，要求港航進一

步解說如何能夠在短期內改善其財政狀況。

香港航空涉欠付租賃飛機費用，２月中遭入稟追討逾１﹒５億元，牌照局表示，香港航空聲

稱一直與有關公司保持緊密溝通並已償還部分欠款。牌照局已要求香港航空繼續就此適時交代進

展，直至結案為止。

隨復活節假期、勞動節臨近，香港航空向牌照局保證，會確保其空運服務暢順有序。

《香港經濟日報》

