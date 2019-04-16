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16/04/2019 08:22

【自願醫保】友邦：客選靈活計劃略高於標準計劃，趁勢推高端產品

　　自願醫保出爐兩周，友邦香港企業業務、策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，市民對醫保認
知程度已大大提升，該公司投保靈活計劃產品人數略高於標準計劃。有見市場對醫保反應不俗，
友邦亦趁勢推出主打高端客的自願醫保產品。《香港經濟日報》

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