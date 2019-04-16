【互聯網峰會】陳茂波：虛擬銀行將為本港銀行業提供更多機遇

《經濟通通訊社１６日專訊》財政司司長陳茂波在互聯網經濟峰會上致辭時表示，本港有逾

５５０間初創企業，而這些初創企業在過去五年已為本港籌集了超過１１億美元資金。

他指，政府積極推動金融科技發展。去年９月，本港推出快速支付系統轉數快（ＦＰＳ），

讓用戶透過銀行戶口或電子錢包即時轉帳及交易。截至２月底，已錄得約２４０萬名登記用戶，

以及８７０萬宗交易。

陳茂波又指，金管局早前發出虛擬銀行牌照，將為本港銀行業提供更多機遇，相信將會有助

提升用戶體驗，同時能增加業界的競爭。（ｓｋ）

