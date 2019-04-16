《經濟通通訊社１６日專訊》財政司司長陳茂波在互聯網經濟峰會上致辭時表示，本港有逾
５５０間初創企業，而這些初創企業在過去五年已為本港籌集了超過１１億美元資金。
他指，政府積極推動金融科技發展。去年９月，本港推出快速支付系統轉數快（ＦＰＳ），
讓用戶透過銀行戶口或電子錢包即時轉帳及交易。截至２月底，已錄得約２４０萬名登記用戶，
以及８７０萬宗交易。
陳茂波又指，金管局早前發出虛擬銀行牌照，將為本港銀行業提供更多機遇，相信將會有助
提升用戶體驗，同時能增加業界的競爭。（ｓｋ）
16/04/2019 10:14
【互聯網峰會】陳茂波：虛擬銀行將為本港銀行業提供更多機遇
《經濟通通訊社１６日專訊》財政司司長陳茂波在互聯網經濟峰會上致辭時表示，本港有逾
５５０間初創企業，而這些初創企業在過去五年已為本港籌集了超過１１億美元資金。
他指，政府積極推動金融科技發展。去年９月，本港推出快速支付系統轉數快（ＦＰＳ），
讓用戶透過銀行戶口或電子錢包即時轉帳及交易。截至２月底，已錄得約２４０萬名登記用戶，
以及８７０萬宗交易。
陳茂波又指，金管局早前發出虛擬銀行牌照，將為本港銀行業提供更多機遇，相信將會有助
提升用戶體驗，同時能增加業界的競爭。（ｓｋ）
|國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
|剖析天下15/04/2019
【變之日本】安倍誓言明年完成修憲 德仁料承繼明仁冷眼旁觀
|剖析天下15/04/2019
【變之日本】令和新紀年將啟 QE、修憲、貿談盡在變幻時
|生財有道15/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：站穩30300成關鍵
|FOCUS15/04/2019
【FOCUS】央媽再顯「放水」功力 A股慢牛應未見頂
|興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰