【企業盈警】華廈置業（２７８）料年度溢利跌５０％

《經濟通通訊社１６日專訊》華廈置業（００２７８）發盈警，預料截至３月底止年度溢利

按年跌５０％，主要由於期內並無錄得出售聯營公司之一次性收益、投資物業之重估公平值利潤

總額縮減，以及因人民幣貶值而錄得匯兌虧損。（ｃｈ）

