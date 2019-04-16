《經濟通通訊社１６日專訊》華廈置業（００２７８）發盈警，預料截至３月底止年度溢利
按年跌５０％，主要由於期內並無錄得出售聯營公司之一次性收益、投資物業之重估公平值利潤
總額縮減，以及因人民幣貶值而錄得匯兌虧損。（ｃｈ）
16/04/2019 16:52
【企業盈警】華廈置業（２７８）料年度溢利跌５０％
《經濟通通訊社１６日專訊》華廈置業（００２７８）發盈警，預料截至３月底止年度溢利
按年跌５０％，主要由於期內並無錄得出售聯營公司之一次性收益、投資物業之重估公平值利潤
總額縮減，以及因人民幣貶值而錄得匯兌虧損。（ｃｈ）
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