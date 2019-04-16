【本港樓市】天晉ＩＩ高層四房戶，歷史新高價１８５０萬元沽

《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，將軍澳天晉ＩＩ本月至今暫錄得３宗成交，平

均實用呎價１９０１１元。

中原最新錄得一宗天晉ＩＩ高價成交，單位為２Ａ座高層Ａ室，實用面積９４３平方呎，建

築面積１２００平方呎，屬四房套房間隔，另設工人套房，單位座向西北方，享開揚市景，上月

開價１８５０萬元放售，現零議價下沽出，折合實用呎價１９６１８元，造價創屋苑歷史新高。

原業主於２０１３年１月以１１０４﹒５８萬元買入單位，現轉手帳面獲利７４５﹒４２萬

元離場，單位６年間升值６７％。（ｂｉ）

