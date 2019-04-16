《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，將軍澳天晉ＩＩ本月至今暫錄得３宗成交，平
均實用呎價１９０１１元。
中原最新錄得一宗天晉ＩＩ高價成交，單位為２Ａ座高層Ａ室，實用面積９４３平方呎，建
築面積１２００平方呎，屬四房套房間隔，另設工人套房，單位座向西北方，享開揚市景，上月
開價１８５０萬元放售，現零議價下沽出，折合實用呎價１９６１８元，造價創屋苑歷史新高。
原業主於２０１３年１月以１１０４﹒５８萬元買入單位，現轉手帳面獲利７４５﹒４２萬
元離場，單位６年間升值６７％。（ｂｉ）
16/04/2019 16:47
【本港樓市】天晉ＩＩ高層四房戶，歷史新高價１８５０萬元沽
《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，將軍澳天晉ＩＩ本月至今暫錄得３宗成交，平
均實用呎價１９０１１元。
中原最新錄得一宗天晉ＩＩ高價成交，單位為２Ａ座高層Ａ室，實用面積９４３平方呎，建
築面積１２００平方呎，屬四房套房間隔，另設工人套房，單位座向西北方，享開揚市景，上月
開價１８５０萬元放售，現零議價下沽出，折合實用呎價１９６１８元，造價創屋苑歷史新高。
原業主於２０１３年１月以１１０４﹒５８萬元買入單位，現轉手帳面獲利７４５﹒４２萬
元離場，單位６年間升值６７％。（ｂｉ）
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