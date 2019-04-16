  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2019 16:47

【本港樓市】天晉ＩＩ高層四房戶，歷史新高價１８５０萬元沽

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，將軍澳天晉ＩＩ本月至今暫錄得３宗成交，平
均實用呎價１９０１１元。
　　中原最新錄得一宗天晉ＩＩ高價成交，單位為２Ａ座高層Ａ室，實用面積９４３平方呎，建
築面積１２００平方呎，屬四房套房間隔，另設工人套房，單位座向西北方，享開揚市景，上月
開價１８５０萬元放售，現零議價下沽出，折合實用呎價１９６１８元，造價創屋苑歷史新高。
　　原業主於２０１３年１月以１１０４﹒５８萬元買入單位，現轉手帳面獲利７４５﹒４２萬
元離場，單位６年間升值６７％。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪16/04/2019
【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大
生財有道16/04/2019
花旗調查：港千萬富翁創新高達51萬人 平均坐擁3個物業
生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
國際動態16/04/2019
【文化浩劫】法國巴黎聖母院大火尖頂倒塌，疑裝修工程惹禍
FOCUS16/04/2019
【FOCUS】侵侵口沒遮攔無極限 通俄報告公布或再挑機
國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金