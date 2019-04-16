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即市新聞

16/04/2019 13:15

花旗調查：港千萬富翁創新高達５１萬人，平均坐擁３個物業

　　《經濟通通訊社１６日專訊》花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告２０１８」結果，全港
擁１０００萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達５１﹒１萬人，創紀錄新高，佔全港整體人口
約９％，其中有６﹒９萬人擁１０００萬港元或以上流動資產，當中男性千萬富豪比女性為多，
分別佔５４％及４６％，並發現有年輕化趨勢。

＊千萬富翁每人平均擁３物業，逾半受訪者看淡樓市＊

　　在千萬富翁的資產組合中，固定資產的價值比重有所增加，固定資產總值比重佔７５％，流
動資產佔２５％。與上一年相比，更多「千萬富翁」參與不同的投資產品，包括股票（８２％）
、基金（５７％）及債券投資（３９％）等。
　　調查又顯示，千萬富翁每人平均擁有３個物業，千萬富翁平均在港持有１﹒９個物業，在中
國內地及海外分別持有０﹒６及０﹒７個物業，當中４４％為自住，５６％為投資。
　　不過，報告顯示「千萬富翁」普遍看淡樓市，有５６％千萬富翁預期未來１２個月樓市或會
下跌，相比前一年有更多人對購買物業抱觀望態度。有２０％千萬富翁有興趣購入海外物業，較
１０％的香港物業及１１％的內地物業多。
　　是次調查委託香港大學社會科學研究中心，於去年１０月至１２月及今年２月至３月期間，
以電話或街上訪問形式，隨機訪問了４１９２名、年齡介乎２１歲至７９歲的香港居民。

＊花旗料本港樓價首季止跌，全年升５％＊

　　香港花旗銀行總經理林智剛認為，較多「千萬富翁」有興趣購入海外物業，不代表他們對香
港物業市場失去信心，其中可能是因為香港樓價高企，他們期望在海外尋求投資機會。林智剛預
期，香港樓市於第一季止跌回升，全年料升５％，未來二至三季樓價或有１０％升幅。
　　香港股票市場方面，他表示，現時港股或會維持在３００００點水平附近，如果利好因素持
續，料有機會突破去年高位。（ｋｉ）

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