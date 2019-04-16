【本港樓市】中原：首季轉按登記增６％，匯豐穩當現樓轉按一哥

《經濟通通訊社１６日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原研究部數據顯示，

今年３月銀行現樓轉按共錄２１５０宗登記，按月增加５％，首季累積錄７０８６宗轉按登記，

較去年同期增加５﹒７％。３月份匯豐銀行累積承辦５１０宗轉按登記，以２３﹒７％的巿佔率

，保持連續２６個月高踞轉按巿佔率榜首，亦是首季現樓轉按登記巿佔率冠軍（巿佔率

２４﹒３％，同比增０﹒２個百分點）。



＊３月轉按登記佔５６％＊



根據現樓住宅按揭登記數據，３月份轉按登記宗數依然分別多於一手（４８１宗）及二手（

１２２９宗），情況已持續７個月，佔整體現樓的比例則按月回升１５個百分點，增加至佔

５６％。按季統計數字顯示，過去三季轉按登記宗數亦多於一手及二手，今年首季佔比達

４６﹒９％。王美鳳預期，銀行對轉按巿場取態積極，轉按優惠提高，轉按人士可獲得相當可觀

的現金回贈，再加上樓價已重拾升軌，料將繼續利好轉按巿道。

數據顯示，匯豐銀行連續２６個月於現樓轉按巿佔率排名榜首外，３月份中銀香港

（０２３８８）（市佔率１９﹒２％，增２﹒５個百分點）反超前恆生銀行（０００１１）（市

佔率１８﹒６％，增０﹒７個百分點），中銀香港排名升１級至第２位。

第４至第１０位依次排序為：渣打銀行（市佔率８﹒５％，增０﹒８個百分點）、花旗銀行

（市佔率７﹒１％，跌０﹒１個百分點）、東亞銀行（０００２３）（市佔率６﹒１％，跌

１﹒９個百分點）、大新銀行（０２３５６）（市佔率４％，增０﹒９個百分點）、工銀亞洲（

市佔率２﹒３％，跌０﹒９個百分點）、中信銀行（國際）（市佔率１﹒８％，跌０﹒６個百分

點）及招商永隆銀行（市佔率１﹒４％，增０﹒１個百分點）。



＊首季現樓轉按恆生排第二位＊



數據顯示，本年首３個月計，其中匯豐銀行累積承辦１７１９宗現樓轉按合約登記，以２４

﹒３％的巿佔率，領先累計佔有率榜首，恆生銀行（１２６８宗；巿佔率１７﹒９％）及中銀香

港（１２４５宗；巿佔率１７﹒６％）緊隨其後；渣打銀行則以５９２宗登記及巿佔率８﹒４％

，排第４。（ｃｌ）

