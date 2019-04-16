  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2019 12:42

【本港樓市】中原：首季轉按登記增６％，匯豐穩當現樓轉按一哥

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原研究部數據顯示，
今年３月銀行現樓轉按共錄２１５０宗登記，按月增加５％，首季累積錄７０８６宗轉按登記，
較去年同期增加５﹒７％。３月份匯豐銀行累積承辦５１０宗轉按登記，以２３﹒７％的巿佔率
，保持連續２６個月高踞轉按巿佔率榜首，亦是首季現樓轉按登記巿佔率冠軍（巿佔率
２４﹒３％，同比增０﹒２個百分點）。

＊３月轉按登記佔５６％＊

　　根據現樓住宅按揭登記數據，３月份轉按登記宗數依然分別多於一手（４８１宗）及二手（
１２２９宗），情況已持續７個月，佔整體現樓的比例則按月回升１５個百分點，增加至佔
５６％。按季統計數字顯示，過去三季轉按登記宗數亦多於一手及二手，今年首季佔比達
４６﹒９％。王美鳳預期，銀行對轉按巿場取態積極，轉按優惠提高，轉按人士可獲得相當可觀
的現金回贈，再加上樓價已重拾升軌，料將繼續利好轉按巿道。
　　數據顯示，匯豐銀行連續２６個月於現樓轉按巿佔率排名榜首外，３月份中銀香港
（０２３８８）（市佔率１９﹒２％，增２﹒５個百分點）反超前恆生銀行（０００１１）（市
佔率１８﹒６％，增０﹒７個百分點），中銀香港排名升１級至第２位。
　　第４至第１０位依次排序為：渣打銀行（市佔率８﹒５％，增０﹒８個百分點）、花旗銀行
（市佔率７﹒１％，跌０﹒１個百分點）、東亞銀行（０００２３）（市佔率６﹒１％，跌
１﹒９個百分點）、大新銀行（０２３５６）（市佔率４％，增０﹒９個百分點）、工銀亞洲（
市佔率２﹒３％，跌０﹒９個百分點）、中信銀行（國際）（市佔率１﹒８％，跌０﹒６個百分
點）及招商永隆銀行（市佔率１﹒４％，增０﹒１個百分點）。

＊首季現樓轉按恆生排第二位＊

　　數據顯示，本年首３個月計，其中匯豐銀行累積承辦１７１９宗現樓轉按合約登記，以２４
﹒３％的巿佔率，領先累計佔有率榜首，恆生銀行（１２６８宗；巿佔率１７﹒９％）及中銀香
港（１２４５宗；巿佔率１７﹒６％）緊隨其後；渣打銀行則以５９２宗登記及巿佔率８﹒４％
，排第４。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
國際動態16/04/2019
【文化浩劫】法國巴黎聖母院大火尖頂倒塌，疑裝修工程惹禍
FOCUS16/04/2019
【FOCUS】侵侵口沒遮攔無極限 通俄報告公布或再挑機
國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
剖析天下15/04/2019
【變之日本】安倍誓言明年完成修憲 德仁料承繼明仁冷眼旁觀
剖析天下15/04/2019
【變之日本】令和新紀年將啟 QE、修憲、貿談盡在變幻時
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金