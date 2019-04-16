《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，申萬宏源集團（０６８０６）香港公開發售部分
獲超額數倍認購。
集團計劃發售２５﹒０４億Ｈ股，當中６％公開發售，９４％國際配售，招股價介乎
３﹒６３元至３﹒９３元，集資最多９８﹒４億元。該股今日截止公開招股，預計４月２６日上
市。（ｂｉ）
16/04/2019 17:00
【新股上市】消息指申萬宏源（６８０６）公開發售超額數倍
《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，申萬宏源集團（０６８０６）香港公開發售部分
獲超額數倍認購。
集團計劃發售２５﹒０４億Ｈ股，當中６％公開發售，９４％國際配售，招股價介乎
３﹒６３元至３﹒９３元，集資最多９８﹒４億元。該股今日截止公開招股，預計４月２６日上
市。（ｂｉ）
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