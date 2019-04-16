  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2019 17:00

【新股上市】消息指申萬宏源（６８０６）公開發售超額數倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，申萬宏源集團（０６８０６）香港公開發售部分
獲超額數倍認購。
　　集團計劃發售２５﹒０４億Ｈ股，當中６％公開發售，９４％國際配售，招股價介乎
３﹒６３元至３﹒９３元，集資最多９８﹒４億元。該股今日截止公開招股，預計４月２６日上
市。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪16/04/2019
【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大
生財有道16/04/2019
花旗調查：港千萬富翁創新高達51萬人 平均坐擁3個物業
生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
國際動態16/04/2019
【文化浩劫】法國巴黎聖母院大火尖頂倒塌，疑裝修工程惹禍
FOCUS16/04/2019
【FOCUS】侵侵口沒遮攔無極限 通俄報告公布或再挑機
國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金