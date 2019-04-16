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即市新聞

16/04/2019 18:47

《再戰明天》內地公布首季經濟增長，Ｎｅｔｆｌｉｘ和大摩派業績

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日，內地公布第一季國內生產總值，Ｎｅｔｆｌｉｘ和大摩
派業績。

＊Ｎｅｔｆｌｉｘ和大摩派業績＊

　　明日，公布業績的大型美企包括有：Ｎｅｔｆｌｉｘ，摩根士丹利和紐約梅隆銀行等。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：００ｐｍ，德國經濟部長阿爾特邁爾提交
２０１９年春季展望。明晚１０：３０ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格參加由綠色金融網絡
（ＮＧＦＳ）組織的會議。

＊內地公布第一季國內生產總值＊

　　在數據方面，明早（１７日）７：５０ａｍ，日本公布３月貿易收支，料貿盈由３３４９億
日圓升上３６３２億日圓；進口年率料由下滑６﹒６％升上２﹒８％；出口年率跌幅料由
１﹒２％擴大至２﹒６％。　
　　１０：００ａｍ，中國公布第一季國內生產總值（經季節調整）季率，料由１﹒５％下滑至
１﹒４％；年率料由６﹒４％跌至６﹒３％；國內生產總值（年初至今）年率料由６﹒６％下滑
至６﹒３％。內地３月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料由６﹒１％升上６﹒３％；工業生
產（年初至今）年率料由５﹒３％升上５﹒６％。３月零售銷售（年初至今）年率料由８﹒２％
升上８﹒３％。

＊英國和歐元區公布通脹率，美國公布２月貿易收支＊

　　４：３０ｐｍ，英國公布２月房價指數，年率料由１﹒７％回落至１﹒２％。英國３月核心
消費者物價指數年率料由１﹒８％升上１﹒９％；消費者物價指數月率料由０﹒５％下滑至
０﹒２％；年率料由１﹒９％升上２％。英國３月零售物價指數月率料由０﹒７％降至０﹒２％
；年率料由２﹒５％升上２﹒６％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布３月核心消費者物價指數，年率料由１％跌至０﹒８％；月率　
料由０﹒３％升上１％；年率料維持於１﹒５％。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布２月國際商品貿易，料貿赤由４２﹒５億加元收窄至３２﹒５億
加元。加拿大３月消費者物價指數料由１３５﹒５下滑至１３５﹒４；年率料由１５％升上
１﹒９％。同時，美國公布２月貿易收支，料貿赤由５１１億美元擴闊至５３５億美元。
　　１０：００ｐｍ，美國公布２月批發庫存，月率料由１﹒２下滑至０﹒３％。

＊中國鐵塔明派業績＊

　　在本港，明日舉行國際爭議解決研討會２０１９「全球協作新紀元」，特首林鄭月娥出席。
　　太平洋航運（０２３４３）開股東會，中國鐵塔（００７８８）派業績。（ｈｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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