《小傳日記》內銀撐大市，魚缸雪前恥；收復三萬關，十天線重攀！

《小傳日記》隔晚（１５日）高佬（高盛）業績走咗樣，搞到美股低走，香江魚缸今朝亦低

開５６點，報２９７５４點，早段一度最低見２９６６５點，跌１４５點。不過，停咗１８日嘅

逆回購，人行今日終於出手，進行４００億人仔嘅逆回購操作，刺激資金再度流入中資金融版塊

，內銀同內險繼噚日急漲過一輪之後，今日繼續有得升，帶動港股走高兼收復１０天線

（２９９５４點）同三萬點關口。

臨近收市前，恆指今日無再腳軟，升勢仲進一步擴大，並以接近全日最高位收市，報

３０１２９點，升３１９點或１巴仙。主板成交１０４２億銀，較上日微跌約半成。國貨揚

１８９點或近２巴仙，報１１８２１點。

Ａ場滬深兩大指數都係低開高走，上證重上３２００點關口，收報３２５３點，升７５點或

逾２巴仙；深證收復一萬關，報１０２８７點，升２３３點或漲逾２巴仙。

大隻藍戰士全線上揚，ＱＱ（００７００）漲逾１巴仙，報３９３﹒６銀；大象

（００００５）升近１巴仙，報６７﹒６銀；生發發（００３８８）走高逾１巴仙，報２７８銀

；中移動（００９４１）雖然被高佬大削「他屐」同評級，但仍然微漲近半巴仙，報

７６﹒８５銀；ＡＩＡ（０１２９９）揚逾１巴仙，報８０﹒９銀。



＊人行再放水內銀好進取，內險就放榜股價向上闖＊



雖然降準期望落空，不過神州人行今日重啟停左１８日嘅逆回購，放水４００億人仔。同時

公布四大行三月尾人仔貸款嘅數字，按月增加四千幾億人仔。內銀股一掃噚日收市走軟嘅頹勢，

齊齊上揚，建行（００９３９）飆近４巴仙，報７﹒１８銀，收復多條平均線，包括１０天線

（６﹒９５１銀）、２５０天線（９﹒９１４銀）等，更加係全日表現最好嘅藍戰士同國貨佬，

勁！中行（０３９８８）亦揚近３巴仙，報３﹒８１銀。工行（０１３９８）走高逾３巴仙，報

６﹒０３銀。農行（０１２８８）漲近２巴仙，報３﹒６７銀。招行（０３９６８）升近２巴仙

，報４１﹒０５銀。

內險同樣受追捧，高佬發表報告指，內險即將喺呢兩個星期公布首季業績，料整體可受惠近

排股市上漲而盈利有增長；而且神州十年期國債息率上升亦有利內險嘅收益。龍頭平保

（０２３１８）漲逾２巴仙，報９４﹒７５銀。人保（０１３３９）獲高佬升評級至「掃貨」，

揚逾１巴仙，報３﹒３３銀。太保（０２６０１）飆近３巴仙，報３２﹒８５銀。國壽

（０２６２８）彈高逾３巴仙，報２１﹒８５銀。



＊舜宇失紅底缸友冇眼睇，中興開引擎Ａ仔急漲停＊



魚缸今朝喺內銀股撐起吓嚟個絕地反彈，但仍然有個別板塊冇得搭吓順風車，手機設備「孖

寶」今日就全日捱沽，舜宇（０２３８２）喺上個禮拜四（１１日）高見１０９﹒６銀兼創８個

月高後就開始碌落山，今日仲被海通國際唱淡，話佢嘅手機鏡頭業務競爭將會加劇，評級降至「

掟貨」，「他屐」就降１蚊至７７蚊，股價就全日蒸發超過兩巴仙，報９８﹒５銀，守唔住「紅

底關」兼係最差藍戰士！瑞聲（０２０１８）都唔見咗超過１巴仙，報５１﹒９銀。富智康（０

２０３８）個阿媽鴻海集團嘅老細郭台銘諗住參選下屆寶島總統，喺香江上市嘅鴻海系股份全線

走高，富智康炒高近一成半破１蚊關，報１﹒１銀。鴻騰精密（０６０８８）就彈起超過４巴仙

，報４﹒０２銀。

國資委公布，今年第一季通信企業固定資產投資增長三成九，意味住喺推進５Ｇ研發同通信

基建方面繼續全速前進，帶動５Ｇ概念股今日全線炒起，中興通訊（００７６３）勁彈近８巴仙

，報２６蚊，Ａ仔就漲停埋，勁！熊貓電子（００５５３）炒高近６巴仙，報３﹒８２銀，Ａ仔

都同樣漲停埋！京信通信（０２３４２）都跳起約６巴仙，報２﹒０８銀。中通服務

（００５５２）升咗約３巴仙，報６﹒９６銀。



＊房價雖回暖內房價仍損，大和雖吹奏車佬仍落後＊



今日神州公布３月份房價數字，其中７０大城市新建商品房價格按年升逾一成，雖然廣州新

房價格跑贏北京等一線城市，但二手房連續六個月下跌，內房股價表現都慘慘豬，中海外

（００６８８）同融創（０１９１８）跌近１巴仙，收報２９﹒７５銀及４３﹒２銀。碧桂園（

０２００７）同樣跣低近１巴仙，收報１３﹒１６銀。雅居樂（０３３８３）蒸發近２巴仙，收

報１２﹒７２銀。龍光（０３３８０）唔見咗逾２巴仙，收報１３﹒３４銀。

大和雖然早前出ｒｅｐｏｒｔ吹奏，話吉利（００１７５）３月份銷售表現好過預期，同時

預料今年「孖屐」需求將會復甦，睇好今年神州汽車「孖屐」嘅前景，但車佬股價都依然落後，

吉利瀉近２巴仙，報１６﹒６８銀。比亞迪（０１２１１）隨市造好升逾半巴仙，報５２﹒５銀

。廣汽（０２２３８）跌半巴仙，報９﹒４５銀。長汽（０２３３３）同東風（００４８９）係

表現最差嘅國貨佬，前者走低近２巴仙，報６﹒４７銀；後者就蒸發咗兩巴仙，報８﹒１２銀。

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