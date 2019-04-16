內銀股發力，港股升３１９點報３０１２９點，收復三萬關及十天線

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股輕微回落，港股今早低開５６點報２９７５４後，最

多走低至１４５點，並低見２９６６５。隨著人行重啟逆回購，資金大舉流入中資金融股，刺激

中港股市由跌轉升，港股於收市前創全日高位３０１４２點，最多升３３２點，最終升幅稍收窄

至３１９點或１﹒０７％，報３０１２９點，收復三萬關及十天線（約２９９５９點）。主板成

交１０４２﹒７億元，較上日減少５﹒２１％。國指報１１８２１，升１﹒６％或升１８９點。

上證綜指報３２５３﹒６０，升７５﹒８１點或升２﹒３９％，成交３６０１﹒６７億元人

民幣。深成指同漲２３３點或２﹒３３％，收復一萬關，報１０２８７點。

重磅股全線向上，匯控（００００５）升０﹒７５％，報６７﹒６元；港交所

（００３８８）走高１﹒３１％，報２７８元；騰訊（００７００）與香港中旅汽車服務有限公

司舉行戰略合作簽約儀式，雙方達成戰略合作，攜手打造粵港澳大灣區智慧交通一站式平台，該

股全日揚１﹒３９％，報３９３﹒６元；中移動（００９４１）漲０﹒３９％，報

７６﹒８５元；友邦（０１２９９）跟升１﹒１３％，報８０﹒９元。



＊人行重啟逆回購操作，建行為升幅最大藍籌＊



手機設備股走勢不一，舜宇（０２３８２）跌２﹒３８％，報９８﹒５元，為全日表現最差

藍籌兼失守紅守關；通達（００６９８）跌２﹒１１％，報０﹒９３元；比亞迪電子

（００２８５）升４﹒５８％，報１２﹒３４元；富智康（０２０３８）控股股東鴻海董事長郭

台銘計劃參選明年台灣總統大選，前者全日飆１４﹒５８％，報１﹒１元；鴻騰精密

（０６０８８）揚４﹒４２％，報４﹒０２元。

人行重啟暫停了１８天的逆回購操作，操作量為４００億人民幣，內銀股全線受捧，建行（

００９３９）升３﹒９１％，報７﹒１８元，為全日表現最佳藍籌兼最佳國指股；信行

（００９９８）揚２﹒２％，報５﹒１２元；工行（０１３９８）走高３﹒０８％，報６﹒０３

元；民行（０１９８８）升２﹒３６％，報６﹒０８元；中行（０３９８８）跟升２﹒７％，報

３﹒８１元；光大銀行（０６８１８）升２﹒１２％，報３﹒８６元。

內險股受捧，財險（０２３２８）漲２﹒２４％，報９﹒１３元；人保（０１３３９）揚１

﹒２２％，報３﹒３３元；平保（０２３１８）走高２﹒３２％，報９４﹒７５元；太保

（０２６０１）跟升２﹒８２％，報３２﹒８５元；太平（００９６６）升２﹒３７％，報

２５﹒９５元。



＊Ａ股ＥＴＦ隨Ａ股上漲，中糧肉食急挫８％＊



滬深兩地股市急升，帶動Ａ股ＥＴＦ走高，南方Ａ５０（０２８２２）走高３﹒１５％，報

１５﹒７元，盤中高見１５﹒７４元，創逾一年高。安碩Ａ５０（０２８２３）升３﹒１７％，

報１５﹒６４元，盤中高見１５﹒６６元，同創逾一年高。標智滬深３００（０２８２７）揚２

﹒５４％，報３８﹒３元。安碩滬深三百（０２８４６）跟升２﹒５％，報３０﹒８元；

ＸＴＲ滬深三百（０３０４９）踢高２﹒７３％，報８﹒６７元。

教育股炒起，中教（００８３９）升５﹒４９％，報１３﹒４６元；民生教育

（０１５６９）跟升３﹒８５％，報１﹒８９元；２１世紀教育（０１５９８）揚４﹒８２％，

報０﹒８７元；澳洲成峰高教（０１７５２）彈高５﹒８８％，報０﹒３６元；天立教育

（０１７７３）急升８﹒８６％，報２﹒９５元。

食品股個別發展，中糧肉食（０１６１０）四名股東以最多９﹒３％折讓配售中糧肉食

３﹒１２億股股份，價格介乎每股３﹒０２元至３﹒１０元，該股全日急挫７﹒８１％，報

３﹒０７元；雨潤食品（０１０６８）跌１﹒１８％，報１﹒６８元；惠生國際（０１３４０）

跟跌１﹒７５％，報０﹒１６８元；大成食品（０３９９９）則升４﹒８２％，報

０﹒４３５元。（ｍｗ）

