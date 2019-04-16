【移交逃犯】林鄭月娥：不設追溯期，非大眾能接受

《經濟通通訊社１６日專訊》《逃犯條例》修訂之法案委員會明日舉行首次會議。行政長官

林鄭月娥出席行政會議前表示，在審議相關草案時，保安局及律政司會認真聆聽議員意見，並盡

快完成修例。

就華人置業前主席「大劉」劉鑾雄入稟高等法院，申請對政府建議的《逃犯條例》修訂作司

法覆核，反對設追溯期。林鄭月娥回應指，若修訂逃犯條例不設追溯期，非大眾能夠接受，就會

「出現大家都唔想見到嘅結局」，就是有關疑犯將會被釋放。她希望立法會爭分奪秒審議修例，

政府亦會全面配合。（ｆｗ）（ｚｚ）

