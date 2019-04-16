【移交逃犯】民主黨擬提不信任動議，林鄭：平常心繼續做事

《經濟通通訊社１６日專訊》民主黨形容今次《逃犯條例》修訂為惡法，該黨絕對不能接受

，希望政府撤回草案，如政府決定硬推草案，該黨計劃向林鄭月娥提不信任動議。公民黨亦表示

會支持有關動議。

林鄭月娥回應指，她只是盡最大努力為香港做事，慨嘆現時多元社會及複雜政治環境下，所

做的事難令各黨派都滿意，她表示會以平常心繼續做事。（ｆｗ）（ｚｚ）

