《神州經脈》人行重啟逆回購Ａ股１３個月高，３月房價升幅兩年高

《神州經脈》明天即將公布中國首季ＧＤＰ數據，市場預估經濟增長進一步放緩至

６﹒３％。滬深股市早段觀望氣氛甚濃，大市低開低走再衝高，盤中在金融及５Ｇ概念等板塊發

力下，滬綜指半日調頭倒升，尾盤更發力衝高收復上周失地，收漲２﹒３９％，創逾兩周最大升

幅，報３２５３﹒６點，為２０１８年３月以來的１３個月高位。

人行貨幣政策委員會召開的２０１９年第一季度例會強調，保持戰略定力，堅持逆周期調節

，把好貨幣供給總閘門，堅持不搞「大水漫灌」。人行在逆回購連停１８個交易日後，今日終於

進行４００億元（人民幣．下同）逆回購操作。在放水刺激下，兩市成交按日微增２％，至

７９１１億元。



＊３月７０城房價指數同比漲幅創近兩年新高＊



國家統計局公布３月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。一二線城市新

建商品住宅銷售價格環比漲幅略有下降，三線城市有所上升，一二三線城市新建商品住宅銷售價

格同比漲幅微升。

國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀指，初步測算，４個一線城市新建商品住宅銷售價

格環比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。其中：北京和廣州分別上漲０﹒４％和

０﹒８％，上海和深圳分別下降０﹒１％和０﹒３％。二手住宅銷售價格環比漲０﹒３％，漲幅

比上月擴大０﹒２個百分點。其中：北京、上海和深圳分別升０﹒４％、０﹒３％和０﹒７％，

廣州下降０﹒５％。

同比方面，３月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲４﹒２％，漲幅比上月擴大

０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。

路透根據國家統計局周二公布數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比升

１０﹒６％，連漲４２個月，漲幅為２０１７年５月以來最高；環比上漲０﹒６％，連漲４７個

月，漲幅較前月的０﹒５％擴大。



＊首季財政支出進度明顯快於收入＊



財政部發布２０１９年１季度全國財政收支情況，１－３月累計全國一般公共預算收入和支

出均超過５萬億元人民幣，其中，收入同比增長６﹒２％，支出同比增長１５％，支出進度明顯

快於收入。一季度全國國有土地使用權收入同比下降９﹒５％。一季度個人所得稅收入同比下降

２９﹒７％。

財政部國庫司副巡視員李大偉稱，總體看，一季度全國財政收入增速保持在合理區間；製造

業、金融、房地產等五個重點行業稅收同比增長１０﹒９％；非稅收入整體保持增長，不過涉及

降費政策的收入持續減少。李大偉相信，隨著企業負擔明顯減輕，宏觀經濟運行穩定性增強等，

全年財政收入增長預期目標有望實現。

他並表示，中國新增地方政府債券發行進度大幅提前，資金六成用於在建項目，對穩增長

穩投資消費發揮了積極作用。而一季度全國新增地方政府債券發行約１﹒１８萬億元；一季度新

增地方政府債券發行規模為提前下達限額的８５％。



＊３月對外直接投資增１０％＊



商務部公布，３月對外直接投資９５﹒５億美元，同比增長１０％。

２０１９年一季度，中國境內投資者共對全球１４３個國家和地區的２０６０家境外企業進

行了非金融類直接投資（ＯＤＩ），累計實現投資２５２﹒１億美元，以人民幣計同比增長

４﹒８％。



＊央企３月利潤同比增１０％＊



國資委公布，中央企業一季度累計實現利潤總額４２６５億元，同比增長１３﹒１％：３月

當月實現利潤總額１８８２﹒８億元，同比增長１０％。

一季度中央企業完成固定資產投資３８４０﹒２億元，同比增長９﹒７％，增速同比提高

８﹒８個百分點。

國資委新聞發言人彭華崗在新聞發布會表示，重點領域的混合所有制改革已有三批５０戶，

第四批超過１００戶的名單已經初步確定，正在履行有關程序。（ｃａ）

