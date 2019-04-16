《鍾之日記》ＧＤＰ明公布，魚缸搶先反攻

《鍾之日記》４月１６日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中港魚缸今日齊齊反攻。明天即將公布中國首季ＧＤＰ數據，市場預估經濟增長進一步放緩

至６﹒３％，為２７年來最慢。

路透根據國家統計局周二公布數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比升

１０﹒６％，連漲４２個月，漲幅為２０１７年５月以來最高；環比上漲０﹒６％，連漲４７個

月，漲幅較前月的０﹒５％擴大。內地房價走強令人對即將公布的首季ＧＤＰ數據寄予厚望，認

為即使首季經濟增長放緩，但刺激措施料將為復蘇奠定基礎。



＊香江收復三萬關＊



香江魚缸今早低開５６點報２９７５４後，最多走低至１４５點，並低見２９６６５。隨著

人行重啟逆回購，資金大舉流入中資金融股，刺激中港股市由跌轉升，港股於收市前創全日高位

３０１４２點，最多升３３２點，最終升幅稍收窄至３１９點或１﹒０７％，報３０１２９點，

收復三萬關及十天線（約２９９５９點）。主板成交１０４２﹒７億元，較上日減少５％。

重磅股全線向上，匯控（００００５）升０﹒７５％，港交所（００３８８）走高１％，騰

訊（００７００）與香港中旅汽車服務有限公司舉行戰略合作簽約儀式，雙方達成戰略合作，攜

手打造粵港澳大灣區智慧交通一站式平台，全日揚１﹒３９％。



＊Ａ場１３個月高位＊



滬深股市早段觀望氣氛甚濃，大市低開低走再衝高，盤中在金融及５Ｇ概念等板塊發力下，

滬綜指半日調頭倒升，尾盤更發力衝高收復上周失地，收漲２﹒３９％，創逾兩周最大升幅，報

３２５３﹒６點，為２０１８年３月以來的１３個月高位。深成指漲２﹒３３％，收復萬點關，

報１０２８７﹒６４點。

人行貨幣政策委員會召開的２０１９年第一季度例會強調，保持戰略定力，堅持逆周期調節

，把好貨幣供給總閘門，堅持不搞「大水漫灌」。人行在逆回購連停１８個交易日後，今日終於

進行４００億元人民幣逆回購操作。在放水刺激下，兩市成交按日微增２％，至７９１１億元人

民幣。



＊人行終肯開水喉，內銀內險開心升＊



人行貨幣政策委員會召開的２０１９年第一季度例會強調，保持戰略定力，堅持逆周期調節

，把好貨幣供給總閘門，堅持不搞「大水漫灌」，這句說話對於乾旱多日的祖國魚缸而言，如同

春雨一般。而人行在逆回購連停１８個交易日後，今日終於進行４００億元人民幣逆回購操作，

令市場為之一振，不過今次放水數額不大，而明日（１７日）將有３６６５億元人民幣

ＭＬＦ到期，目前流動性仍然備受考驗。

放水已啟動，降準還會遠嗎？內銀頗為期待，建設銀行（００９３９）漲３﹒９％，工商銀

行（０１３９８）升３﹒１％，中行（０３９８８）升２﹒７％，民生銀行（０１９８８）升２

﹒４％，中信銀行（００９９８）升２﹒２％。

國壽（０２６２８）升３﹒１％，太保（０２６０１）升２﹒８％，太平（００９６６）升

２﹒４％，平保（０２３１８）升２﹒３％。



＊通信央企首季固投增近四成，中港５Ｇ股落鑊＊



國資委公布一季度中央企業完成固定資產投資３８４０﹒２億元人民幣，同比增９﹒７％，

其中通信企業持續推進５Ｇ研發和基礎設施建設，固定資產投資同比增長３９％，高於整體固投

增速。

另外，華為輪值董事長胡厚崑在公司活動中表示，截至４月１５日，華為已經簽訂了４０個

５Ｇ商用合同，又稱未來的智能世界繞不開５Ｇ，５Ｇ比以往任何一代技術都來得更快。華為預

計２０２５年，全球將有６５０萬個５Ｇ基站、２８億用戶，覆蓋全球５８％的人口。

內地持續加大力度發展５Ｇ，令滬深相關板塊午後爆發炒上，港股一眾概念股同樣受捧。南

京熊貓（００５５３）漲５﹒８％，京信通信（０２３４２）大升５﹒６％，長光飛纖

（０６８６９）漲２﹒１％，聯通（００７６２）亦揚近２％。

中興（００７６３）與湖南省政府舉行會談，雙方就加快５Ｇ商用步伐、推動超高清視頻產

業發展、建設高標準政務雲服務平台等交換了意見，收飆７﹒７％。



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