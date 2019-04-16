【駐京專電】人行：保持戰略定力，堅持不搞「大水漫灌」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人行貨幣政策委員會日前召開的２０１９

年第一季度例會強調，保持戰略定力，堅持逆周期調節，把好貨幣供給總閘門，堅持不搞「大水

漫灌」。

會議強調，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，同時保

持流動性合理充裕，廣義貨幣Ｍ２和社會融資規模增速要與國內生產總值名義增速相匹配。會議

提出，要繼續深化金融體制改革，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，穩妥推進利率

等關鍵領域改革，進一步疏通貨幣政策傳導渠道。

此外，在服務民企和小微方面，會議強調，按照深化金融供給側結構性改革的要求，以金融

體系結構調整優化為重點，優化融資結構和信貸結構，努力做到金融對民營企業的支持與民營企

業對經濟社會發展的貢獻相適應。



＊進一步擴大高水平雙向開放＊



會議提出，要進一步擴大金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風

險能力，提高參與國際金融治理能力。

對於國內外經濟金融形勢。會議認為，當前中國經濟呈現健康發展，經濟增長保持韌性，增

長動力加快轉換。人民幣匯率總體穩定，金融市場預期改善，應對外部沖擊的能力增強。穩健的

貨幣政策體現了逆周期調節的要求，宏觀槓桿率趨於穩定，金融風險防控成效顯現，金融服務實

體經濟的質量和效率逐步提升。國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層

次問題和突出矛盾，國際經濟金融形勢錯綜復雜，不確定性仍然較多。

