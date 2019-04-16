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即市新聞

16/04/2019 08:49

【科創板】證券時報評論：科創板「鯰魚效應」攪動存量市場

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》《證券時報》頭版發表評論文章指，設立
科創板並試點註冊制帶來的「鯰魚效應」已經開始顯現，它正在用更快的速度重塑著資本市場的
規則。
　　受科創板及試點註冊制影響首當其衝的就是Ａ股的發行審核思路。一方面，監管層發布了《
ＩＰＯ審核５０條》，將ＩＰＯ審核或券商製作申報材料需披露的問題提煉成為５０條審核要求
，顛覆了以往的窗口指導模式，增強審核工作透明度，明確監管底線，便於首發企業自覺提高信
息披露質量，利於中介機構履職盡責。
　　另一方面，ＩＰＯ審核周期縮短，審核速度加快，目前ＩＰＯ排隊企業已不足３００家。審
核重點開始從企業盈利能力向企業信息披露的真實性、完全性、準確性轉變，更傾向於考察企業
的盈利模式和成長性。
　　文章指，隨著科創板各項規則的陸續落地，勢必會給Ａ股存量市場帶來更多的影響。上市公
司估值分化將進一步加劇，沒有業績支撐的Ａ股上市公司估值和流動性面臨巨大考驗；中介機構
和發行人的責任將進一步夯實，以信息披露為主的監管準繩將引導市場參與主體歸位盡責、各司
其職；投資者保護將被擺在更重要的位置，更多的高科技企業將會選擇登陸Ａ股，這些積極變化
值得期待。

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