  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2019 09:03

【駐滬專電】上海市委書記李強赴上海地產集團、上海城投集團調研

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海市委書記李強昨日下午就進一步深化
國資國企改革、推動企業更好服務城市發展赴上海地產集團、上海城投集團調研。
　　上海地產集團作為功能類國企，集舊區改造、區域整體開發、生態環境建設等為一體，著力
打造生態、生產、生活融合的城市更新平台，成為上海城市有機更新的綜合服務商。
　　李強指出，上海地產集團是城市重大項目建設的主力軍之一，要著眼區域整體開發，加快城
市建設和更新步伐，提升城市能級水平；把重點區域打造成為城市發展新亮點；在保障服務民生
、推動解決「老小舊遠」等問題上實現更大作為；切實發揮功能類企業舊改主力軍作用，持續推
進租賃房建設，積極探索國企支持養老產業發展新路。
　　上海城投集團作為公共服務類國企，專注於城市基礎設施投資、建設、運營管理，正在打造
基礎設施和公共服務整體解決方案提供商。
　　對於上海城投集團，李強指出，要當好城市建設和運營管理的主力軍，始終堅持安全第一，
牢牢守住城市運行安全底線。要積極參與舊區改造、保障房建設等任務，努力提升城市品質、提
供優質公共產品。要當好服務全市重大任務的突擊隊，主動參與自貿區新片區、長三角一體化發
展示範區和進口博覽會相關項目的建設和運營管理，勇於承擔急難險重任務。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
剖析天下15/04/2019
【變之日本】安倍誓言明年完成修憲 德仁料承繼明仁冷眼旁觀
剖析天下15/04/2019
【變之日本】令和新紀年將啟 QE、修憲、貿談盡在變幻時
生財有道15/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：站穩30300成關鍵
FOCUS15/04/2019
【FOCUS】央媽再顯「放水」功力 A股慢牛應未見頂
興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金