【駐滬專電】上海市委書記李強赴上海地產集團、上海城投集團調研

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海市委書記李強昨日下午就進一步深化

國資國企改革、推動企業更好服務城市發展赴上海地產集團、上海城投集團調研。

上海地產集團作為功能類國企，集舊區改造、區域整體開發、生態環境建設等為一體，著力

打造生態、生產、生活融合的城市更新平台，成為上海城市有機更新的綜合服務商。

李強指出，上海地產集團是城市重大項目建設的主力軍之一，要著眼區域整體開發，加快城

市建設和更新步伐，提升城市能級水平；把重點區域打造成為城市發展新亮點；在保障服務民生

、推動解決「老小舊遠」等問題上實現更大作為；切實發揮功能類企業舊改主力軍作用，持續推

進租賃房建設，積極探索國企支持養老產業發展新路。

上海城投集團作為公共服務類國企，專注於城市基礎設施投資、建設、運營管理，正在打造

基礎設施和公共服務整體解決方案提供商。

對於上海城投集團，李強指出，要當好城市建設和運營管理的主力軍，始終堅持安全第一，

牢牢守住城市運行安全底線。要積極參與舊區改造、保障房建設等任務，努力提升城市品質、提

供優質公共產品。要當好服務全市重大任務的突擊隊，主動參與自貿區新片區、長三角一體化發

展示範區和進口博覽會相關項目的建設和運營管理，勇於承擔急難險重任務。

