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16/04/2019 09:38

【駐滬專電】上海首度新增貸２１５８億元，同比少增１６６億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》人行上海總部公布一季度上海貨幣信貸運
行情況。截至３月末，上海本外幣貸款餘額７﹒６４萬億元（人民幣．下同），同比增長
９﹒６％。月末人民幣貸款餘額７﹒０７萬億元，同比增速較２月末降至１１﹒２％。
　　具體來看，一季度上海人民幣貸款增加２１５８億元，同比少增１６６億元。分部門看，住
戶部門貸款增加４７４億元。非金融企業及機關團體貸款增加１７７１億元。非銀行業金融機構
貸款減少４０億元。３月人民幣貸款增加７４０億元，同比少增１０億元。
　　按借款企業所處行業分，一季度上海金融機構新增的人民幣非金融企業貸款，主要投向房地
產業、租賃商務服務業、建築業和製造業，四行業貸款增幅分別較去年少增１３７億元、３０８
億元、多增１４億元和１３８億元。
　　一季度，投向境內大型和中型企業的人民幣貸款分別增加６２４億元和６３７億元，同比分
別少增３７１億元和１５６億元；小微企業人民幣貸款增加７５億元，同比少增１１６億元。
　　上海金融機構新增的人民幣住戶部門貸款中，一季度個人住房貸款增加２５８億元，同比多
增１１５億元；個人汽車消費貸款增加３億元，同比少增１９８億元；個人其他消費貸款增加
７３億元，同比多增１億元。
　　存款方面，截至３月末，上海本外幣存款餘額１２﹒５３萬億元，同比增９﹒１％。月末人
民幣存款餘額１１﹒６４萬億元，同比增８﹒８％，增速較２月持平，比去年同期高４﹒３個百
分點。

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