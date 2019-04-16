【貿易開戰】中國２月增持美國國債４２億美元，連增三個月

《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部公布的國際資本流動報告（ＴＩＣ）顯示，中國２

月增持美國國債４２億美元，連增三個月，至１﹒１３萬億美元，創三個月最高，穩居美債最大

海外持有地。

今年２月是中美決定暫停加徵關稅後的第三個月，中國及日本兩大美債持有國繼續增持美債

，日本２月所持美債增加２２億美元，至１﹒０７萬億美元，連增四個月。（ｃｔ）

