《經濟通通訊社１６日專訊》２０１９華為全球分析師大會在深圳召開。華為輪值董事長胡
厚崑在演講中表示，截至４月１５日，華為已經簽訂了４０個５Ｇ商用合同。
胡厚崑提到，過去幾個月華為佔據很多頭條，２０１８年華為也發生了很多大事，遇到很多
挑戰。但他認為這就像是乘風破浪，既然是乘風破浪就一定有起有伏，華為正在積極應對挑戰。
未來的智能世界繞不開５Ｇ，５Ｇ比以往任何一代技術都來得更快。華為預計２０２５年全球將
有６５０萬個５Ｇ基站、２８億用戶，覆蓋全球５８％的人口。（ｃａ）
16/04/2019 10:51
【華為動向】華為：已經簽訂４０個５Ｇ商用合同
《經濟通通訊社１６日專訊》２０１９華為全球分析師大會在深圳召開。華為輪值董事長胡
厚崑在演講中表示，截至４月１５日，華為已經簽訂了４０個５Ｇ商用合同。
胡厚崑提到，過去幾個月華為佔據很多頭條，２０１８年華為也發生了很多大事，遇到很多
挑戰。但他認為這就像是乘風破浪，既然是乘風破浪就一定有起有伏，華為正在積極應對挑戰。
未來的智能世界繞不開５Ｇ，５Ｇ比以往任何一代技術都來得更快。華為預計２０２５年全球將
有６５０萬個５Ｇ基站、２８億用戶，覆蓋全球５８％的人口。（ｃａ）
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