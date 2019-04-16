《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊公司（００７００）１６日與香港中旅汽車服務有限公司
舉行戰略合作簽約儀式，雙方達成戰略合作，攜手打造粵港澳大灣區智慧交通一站式平台。基於
智慧交通、雲計算、大數據、人工智能等領域積累的技術能力，騰訊將通過乘車碼、微信小程序
、微信公眾號等數字化工具，為香港中旅汽車提供數字化轉型解決方案，助力大灣區互聯互通。
（ｃａ）
16/04/2019 11:23
【大灣區】騰訊與香港中旅汽車合作，建大灣區智慧交通一站式平台
《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊公司（００７００）１６日與香港中旅汽車服務有限公司
舉行戰略合作簽約儀式，雙方達成戰略合作，攜手打造粵港澳大灣區智慧交通一站式平台。基於
智慧交通、雲計算、大數據、人工智能等領域積累的技術能力，騰訊將通過乘車碼、微信小程序
、微信公眾號等數字化工具，為香港中旅汽車提供數字化轉型解決方案，助力大灣區互聯互通。
（ｃａ）
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