《經濟通通訊社１６日專訊》在華為全球分析師大會上，華為ＩＣＴ（ＩＴ和通信）基礎科
學戰略研究院院長徐文偉表示，華為戰略研究院是一個負責５年以上的前沿技術的研究機構，通
過每年３億美金的合作經費，支持學術界開展基礎科學、基礎技術、技術創新的研究，是華為技
術體系的重要一環。（ｃａ）
16/04/2019 14:31
【華為動向】華為成立科學戰略研究院：聚焦５年以上前沿技術研究
《經濟通通訊社１６日專訊》在華為全球分析師大會上，華為ＩＣＴ（ＩＴ和通信）基礎科
學戰略研究院院長徐文偉表示，華為戰略研究院是一個負責５年以上的前沿技術的研究機構，通
過每年３億美金的合作經費，支持學術界開展基礎科學、基礎技術、技術創新的研究，是華為技
術體系的重要一環。（ｃａ）
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