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即市新聞

16/04/2019 16:02

【聚焦數據】財政部：首季財政收入增６﹒２％，支出增１５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》財政部發布２０１９年１季度全國財政收支情況，１－３月累
計全國一般公共預算收入和支出均超過５萬億元人民幣，其中，收入同比增長６﹒２％，支出同
比增長１５％，支出進度明顯快於收入。
　　一季度全國國有土地使用權收入同比下降９﹒５％。一季度個人所得稅收入同比下降
２９﹒７％。

＊首季全國地方債發行約１﹒１８萬億元＊

　　財政部表示，中國新增地方政府債券發行進度大幅提前，資金六成用於在建項目，對穩增長
穩投資消費發揮了積極作用。而一季度全國新增地方政府債券發行約１﹒１８萬億元；一季度新
增地方政府債券發行規模為提前下達限額的８５％。財政部將繼續組織有資源的省市開展地方政
府債券櫃台發行業務，提高地方政府債券櫃台發行額度，並研究完善定價機制。

＊財政部：全年財政收入增長預期目標有望實現＊

　　財政部國庫司副巡視員李大偉在例行新聞發布會上稱，總體看，一季度全國財政收入增速保
持在合理區間，表明總體經濟運行保持平穩、穩中有進；製造業、金融、房地產等五個重點行業
稅收同比增長１０﹒９％；非稅收入整體保持增長，不過涉及降費政策的收入持續減少。李大偉
相信，隨著企業負擔明顯減輕，宏觀經濟運行穩定性增強等，全年財政收入增長預期目標有望實
現。（ｃａ）

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