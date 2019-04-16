【聚焦數據】財政部：首季財政收入增６﹒２％，支出增１５％

《經濟通通訊社１６日專訊》財政部發布２０１９年１季度全國財政收支情況，１－３月累

計全國一般公共預算收入和支出均超過５萬億元人民幣，其中，收入同比增長６﹒２％，支出同

比增長１５％，支出進度明顯快於收入。

一季度全國國有土地使用權收入同比下降９﹒５％。一季度個人所得稅收入同比下降

２９﹒７％。



＊首季全國地方債發行約１﹒１８萬億元＊



財政部表示，中國新增地方政府債券發行進度大幅提前，資金六成用於在建項目，對穩增長

穩投資消費發揮了積極作用。而一季度全國新增地方政府債券發行約１﹒１８萬億元；一季度新

增地方政府債券發行規模為提前下達限額的８５％。財政部將繼續組織有資源的省市開展地方政

府債券櫃台發行業務，提高地方政府債券櫃台發行額度，並研究完善定價機制。



＊財政部：全年財政收入增長預期目標有望實現＊



財政部國庫司副巡視員李大偉在例行新聞發布會上稱，總體看，一季度全國財政收入增速保

持在合理區間，表明總體經濟運行保持平穩、穩中有進；製造業、金融、房地產等五個重點行業

稅收同比增長１０﹒９％；非稅收入整體保持增長，不過涉及降費政策的收入持續減少。李大偉

相信，隨著企業負擔明顯減輕，宏觀經濟運行穩定性增強等，全年財政收入增長預期目標有望實

現。（ｃａ）

