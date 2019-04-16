【版權黑洞】視覺中國第３天跌停，知識產權概念跌幅居前

《經濟通通訊社１６日專訊》視覺中國（深：０００６８１）被指對沒有版權的圖片打上自

家水印，並向使用該等圖片的商業機構漫天開價，實行「勒索式維權」，因而惹來商業欺詐的指

控。視覺中國連續第三天封板跌停，跌停價為２０﹒４１元人民幣。

知識產權概念板塊受累，跌幅居前，華媒控股（深：０００６０７）瀉逾７％，中文在線（

深：３００３６４）、安妮股份（深：００２２３５）齊齊跌逾５％，捷成股份

（深：３００１８２）亦跌逾２﹒４％。（ａｃ）

