《經濟通通訊社１６日專訊》視覺中國（深：０００６８１）被指對沒有版權的圖片打上自
家水印，並向使用該等圖片的商業機構漫天開價，實行「勒索式維權」，因而惹來商業欺詐的指
控。視覺中國連續第三天封板跌停，跌停價為２０﹒４１元人民幣。
知識產權概念板塊受累，跌幅居前，華媒控股（深：０００６０７）瀉逾７％，中文在線（
深：３００３６４）、安妮股份（深：００２２３５）齊齊跌逾５％，捷成股份
（深：３００１８２）亦跌逾２﹒４％。（ａｃ）
16/04/2019 09:59
【版權黑洞】視覺中國第３天跌停，知識產權概念跌幅居前
《經濟通通訊社１６日專訊》視覺中國（深：０００６８１）被指對沒有版權的圖片打上自
家水印，並向使用該等圖片的商業機構漫天開價，實行「勒索式維權」，因而惹來商業欺詐的指
控。視覺中國連續第三天封板跌停，跌停價為２０﹒４１元人民幣。
知識產權概念板塊受累，跌幅居前，華媒控股（深：０００６０７）瀉逾７％，中文在線（
深：３００３６４）、安妮股份（深：００２２３５）齊齊跌逾５％，捷成股份
（深：３００１８２）亦跌逾２﹒４％。（ａｃ）
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