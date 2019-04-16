《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤低開後一度走低近百
點，但全日波動區間狹窄，收報６﹒７０７３，較上個交易日４時３０分收盤價跌１４點子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣走勢偏軟，現微跌８點子報６﹒７０８４。
市場繼續關注中美談判的更多細節以及明天公布的中國ＧＤＰ數據。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９７，較上個交易日升１５點子，連升兩日。（ｃａ）
16/04/2019 16:46
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１４點子，報６﹒７０７３
《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤低開後一度走低近百
點，但全日波動區間狹窄，收報６﹒７０７３，較上個交易日４時３０分收盤價跌１４點子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣走勢偏軟，現微跌８點子報６﹒７０８４。
市場繼續關注中美談判的更多細節以及明天公布的中國ＧＤＰ數據。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９７，較上個交易日升１５點子，連升兩日。（ｃａ）
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