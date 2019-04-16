  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2019 09:22

【人行放水】消息稱人行今進行４００億逆回購，結束１８天無操作

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，結束此前連續１８天無操作。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放４００億元。（ａｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態16/04/2019
清理福島核電廠 料需40年
剖析天下15/04/2019
【變之日本】安倍誓言明年完成修憲 德仁料承繼明仁冷眼旁觀
剖析天下15/04/2019
【變之日本】令和新紀年將啟 QE、修憲、貿談盡在變幻時
生財有道15/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：站穩30300成關鍵
FOCUS15/04/2019
【FOCUS】央媽再顯「放水」功力 A股慢牛應未見頂
興證快訊15/04/2019
恆指破三萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金