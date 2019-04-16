《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，結束此前連續１８天無操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放４００億元。（ａｃ）
16/04/2019 09:22
【人行放水】消息稱人行今進行４００億逆回購，結束１８天無操作
《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，結束此前連續１８天無操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放４００億元。（ａｃ）
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