【人行放水】人行４００億逆回購利率持平，淨投放４００億

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行的４００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平為２﹒５５％，結束此前連續１８天無操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放４００億元。

人行貨幣政策委員會日前召開的２０１９年第一季度例會強調，保持戰略定力，堅持逆周期

調節，把好貨幣供給總閘門，堅持不搞「大水漫灌」。（ａｃ）

