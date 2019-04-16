《經濟通通訊社１６日專訊》視覺中國（深：０００６８１）被指侵權後再勒索式維權，深
陷整改泥沼，多家基金公司發布下調估值公告，其中泰信基金下調至１８﹒３７元人民幣，為目
前公募基金給出的最低估價，距離今日股價２０﹒４１元人民幣還差一個跌停板。（ｅｙ）
16/04/2019 14:48
【版權黑洞】視覺中國遭多家基金下調估值，最悲觀料還有一個跌停
《經濟通通訊社１６日專訊》視覺中國（深：０００６８１）被指侵權後再勒索式維權，深
陷整改泥沼，多家基金公司發布下調估值公告，其中泰信基金下調至１８﹒３７元人民幣，為目
前公募基金給出的最低估價，距離今日股價２０﹒４１元人民幣還差一個跌停板。（ｅｙ）
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