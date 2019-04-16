【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》去年１０月底在港交所掛牌的信達生物（

０１８０１），以「生物仿制藥與創新藥研發相結合」為特色，雖然仍處於巨額虧損中，但公司

上市短短半年股價已經翻了一番，可見利潤已不再是藥企估值的唯一要素，投資者更加關注的是

企業的成長性。

信達生物首席財務官奚浩近日在公司位於蘇州工業園的總部對記者表示，生物醫藥產業在中

國有很大發展潛力，主要有三個原因，一是中國藥品結構目前還集中在化學藥品，生物藥品較少

；二是過去中國藥品質量標準和國際不同，從去年開始才與國際接軌；三是中國生物藥產能較為

落後，目前只有５至６萬升水平。而與其他國家對此來看，美國生物醫藥產能已經超過３００萬

升，韓國超過１００萬升。

信達生物成立７年來建立了完整的生物醫藥開發和銷售平台。產品線較為豐富，目前公司有

２０個產品在研發，其中１個產品上市，２個藥品正在審批中，１個準備報批，預計到２０２１

年有４個產品上市。

從產能來看，信達生物目前已建成３條一千升產能的生產線和６條三千升產能的生產線，一

共有２１００升的產能。在上述四個藥品上市後，生產線就會飽和，屆時會再開始建４條一萬五

千升產能的生產線，因此全部加起來產能可以達到八萬升。

信達生物去年全年錄得虧損５７﹒７１億元（人民幣﹒下同），較２０１７年的５﹒６２億

元明顯擴大；去年公司收入為９４７﹒７萬元，按年減４８﹒８８％。



＊「讓老百姓用得起」是價格合理非廉價＊



近年來國家針對創新藥、具有明顯治療優勢、臨床亟須等藥品從研發、審評、市場准入和醫

保對接等環節出台一系列扶持鼓勵的措施，加快具備新的臨床價值的品種後續上市和放量的速度

。但同時，也在實施「４＋７」藥品帶量採購政策以降低藥價。

奚浩表示，每個國家都希望醫療費用下降，但是生物醫藥不同於化學藥，生物醫藥研發投入

較大，去年公司投入２億美金做研發，這個絕對數字不會下降還會往上走。所以，生物藥無法用

生產成本計算價格。不過在中國來說，病人數量很大，所以出藥量比較大，因此價格可以比美國

便宜。

信達生物去年底獲批上市的癌症靶向藥ＰＤ１每次用藥費用達１５０００元人民幣，每三個

星期需要用藥一次。信達生物２０１１年成立時就確立要開發出「讓老百姓用得起的高質量生物

藥」這一使命。奚浩稱，「讓老百姓用得起」是說價格是合理的，但不是廉價的，質量藥達到世

界一流水平，這是最重要的一點。

眼下要把公司壯大，奚浩指，一是做自研藥物，把新產品源源不斷放入生產鏈中；二是通過

品種引進（Ｌｉｃｅｎｓｅ ｉｎ），與不同國家的藥廠合作，一方面可以補強產品線，另外也

可以節約時間和資金投入。對於國際化戰略，奚浩提到，若得到有關部門批准，希望可以把藥品

銷往海外，但目前還是以服務國內市場為主。

