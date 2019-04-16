【ＦＯＣＵＳ】侵侵口沒遮攔無極限，通俄報告公布或再挑機

【ＦＯＣＵＳ】擁有８５０年歷史的巴黎最具代表性古蹟－－聖母院大教堂，周一

（１５日）傍晚發生嚴重火災，不單震驚法國、教廷乃至全球，亦將侵侵的「口沒遮攔」推向登

峰造極。「太可怕了，或許可以用飛機水彈（ｆｌｙｉｎｇ ｗａｔｅｒ ｔａｎｋｅｒｓ）滅

火，必須迅速採取行動！」

除了隔空指點巴黎火災，侵侵還建議陷入麻煩的波音公司為７３７ Ｍａｘ重新命名。而他

上周末放言「美國必須贏得５Ｇ競賽」，被內地《環球時報》譏諷為「大躍進式的不冷靜」。

隨著美國司法部將於周四（１８日）公布「通俄門」報告，對中美貿易協議一直態度曖昧的

狂人侵侵，會否再反覆挑機以轉移視線，風險不可不防。



＊飛機水彈「建議」，恐令整體結構倒塌＊



當地時間周一傍晚６時左右突發的大火，已引致聖母院高達９０米的尖塔及屋頂坍塌。始建

於１１６３年的聖母院，是歐洲歷史上第一座完全哥德式的教堂，更因大文豪雨果名作《鐘樓駝

俠》而斐聲遐邇。法國總統馬克龍發表聲明，誓言重建大教堂，並將啟動國際募款活動。

就在巴黎出動逾４００名消防員滅火之際，侵侵的一篇「建議」出動飛機水彈的推文引發軒

然大波。法國民防局以法文回應稱，「水的重量和在低空落下的強度，會削弱聖母院的結構，並

對附近建築物造成連帶損害。」

侵侵無視由橡木組成的聖母院尖塔素有「森林（ｔｈｅ ｆｏｒｅｓｔ）」之稱，被法國民

眾在社交網直斥「無知」及「白癡」。法國民防局一小時後再用英文重申，「一切滅火手段正在

進行，除了飛機水彈，假如使用將導致教堂整體結構倒塌（ｃｏｌｌａｐｓｅ ｏｆ ｔｈｅ

ｅｎｔｉｒｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）。」



＊不惜損儲局公信，對中美協議態度曖昧＊



侵侵「外行指點內行」還體現在「建議」波音為７３７ Ｍａｘ重新命名，惟同樣未獲首肯

。波音公關副總裁婉轉回應稱，重建公眾信任才是公司重點；營銷專家則稱，當安全問題擺在首

位時，討論品牌重塑並不合適。有品牌設計機構更指，如果換了新名字的同型號飛機再次發生事

故，就可能摧毀波音。諷刺的是，侵侵３０年前創辦的航企「Ｔｒｕｍｐ Ｓｈｕｔｔｌｅ」，

成立不到３年就倒閉，他在自傳中坦言，對這段航空業經歷「毫不懷念」。

除此之外，他較早時放言「美國必須贏得５Ｇ競賽」，被《環球時報》譏諷為有種「大躍進

式的不冷靜」；發推指摘「若非美聯儲工作失當，股市早已多漲５千至１萬點」，被評論為損害

儲局公信力；就連歐洲央行行長德拉吉也罕有地公開批評，侵侵有意提名兩名親信出任儲局理事

，將令儲局獨立性受損。

口無遮攔加反覆無常，令中美貿易協議仍充滿變數。侵侵周一最新稱，「（和中國）要麼達

成協議，要麼不達成協議，我們都是贏家」；財長努欽則指，磋商取得很大進展，但還有更多工

作要做，包括協議的執行。

隨著美國司法部將於周四（１８日）公布「通俄門」報告，對中美貿易協議一直態度曖昧的

侵侵，會否再反覆挑機以轉移視線，風險不可不防。（經濟通通訊社 俞瑾）

