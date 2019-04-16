《經濟通通訊社１６日專訊》首都創投（０２３２４）預期，截至３月３１日止中期虧損淨
額較去年同期虧損約１﹒２５億元有所減少，主因上市投資虧損較去年同期大幅減少所致。
該集團預期於５月公布業績。（ｗｈ）
16/04/2019 07:53
【企業盈警】首都創投（０２３２４）料中期虧損減少
《經濟通通訊社１６日專訊》首都創投（０２３２４）預期，截至３月３１日止中期虧損淨
額較去年同期虧損約１﹒２５億元有所減少，主因上市投資虧損較去年同期大幅減少所致。
該集團預期於５月公布業績。（ｗｈ）
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