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16/04/2019 07:53

【企業盈喜】彩客化學（０１９８６）料３個月純利增逾２﹒４倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》彩客化學（０１９８６）預期，截至３月３１日止３個月純利
將較去年同期增加約２﹒４７倍至約２億元人民幣，而收益將較去年同期增加約３７﹒１％至約
５﹒２３億元人民幣。
　　該集團指截至３月３１日止３個月收益增加主因染料中間體供應量有限，其染料中間體平均
銷售價格大幅增加所致，導致毛利率大幅提高，加上開支保持相對穩定，令純利大幅增加。
（ｗｈ）

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