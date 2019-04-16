《日入而息》港千萬富翁５１萬創新高，港航內鬥，港股升３１９點

《今天重點》﹡花旗調查指港千萬富翁創新高達５１萬人，平均坐擁３個物業

﹡鍾國頌重返港航董事局，將制定計劃確保財務穩健

﹡金管局表示樓價回升，逆周期緩衝資本比率維持２﹒５％

﹡陳茂波稱虛擬銀行將為本港銀行業提供更多機遇；陳家強料ＷｅＬａｂ在６

至９個月後推虛擬銀行服務；中銀香港表示本港目前發展虛擬銀行屬合適時

機



《即日市況》﹡內銀股發力，港股升３１９點報３０１２９點，收復三萬關及十天線



《深滬股市》﹡滬深大反攻收復上周失地，滬綜指收升２﹒３９％



《美元匯價》﹡美日貿談若涉圓匯，日圓貶勢或１１２美元止；歐元最新報１﹒１２９８

╱９９，日圓最新報１１１﹒８９╱９０



《公司資訊》﹡ＷＴ集團（０８４２２）恢復公眾持股量至約２５％

﹡上商去年稅後溢利再創新高至２８億元，淨息差擴至２﹒０３％

﹡名仕快相（０８４８３）中標港府機關自動攝影快相服務

﹡浙江聯合投資（０８３６６）擬合營發展內地５Ｇ網絡基站建設

﹡眾彩股份（０８１５６）旗下合營擬為京東提供貨品供應服務

﹡漢思能源（００５５４）根據股份獎勵計劃購買５８５９萬股

﹡張承周辭任世紀集團（０２１１３）董事會主席

﹡國泰（００２９３）上月載客量逾３１０萬人次，按年升２﹒５％

﹡中國農林（０１０６９）終止劍門木業收購事項

﹡理文造紙（０２３１４）獲得合共４０億元定期貸款融資，作一般企業資金

需要



《國企紅籌》﹡廣汽擬分拆新能源業務上市，冀２０２１年前收支平衡

﹡東風汽車（００４８９）母企進軍網約車市場，發布「東風出行」品牌

﹡兗煤澳洲（０３６６８）首季煤產量升９％，銷量升１１％

﹡大唐發電（００９９１）料今年煤價回落，資本開支預算約７４億人幣

﹡財險（０２３２８）首３個月保費收入升１８﹒３％

﹡平保（０２３１８）完成海外基礎建設基金之募集，涉逾７億美元



《神州民企》﹡騰訊與香港中旅汽車合作，建大灣區智慧交通一站式平台



《中國要聞》﹡統計局表示３月一二線城市新樓價環比微跌，三線城市升

﹡路透測算指３月７０城房價指數同比漲幅創近兩年新高

﹡山東濟南一藥廠發生意外釀１０人死１２人傷

﹡內地發布今年重點強農惠農政策，涉多項生產者補貼

﹡科技部印發《促進國家大學科技園創新發展指導意見》

﹡國家電影局表示港澳人士參與內地電影制作不作數量限制

﹡按揭貸款車車險長期保單被叫停，銀保監調查汽車金融

﹡上期所姜岩稱大力推進黃金期貨國際化進程

﹡普信表示內地債券能否納入其他國際指數視乎開放程度

﹡人行４００億逆回購利率持平，淨投放４００億

﹡視覺中國遭多家基金下調估值，最悲觀料還有一個跌停

﹡ＣＷＴ貸款違約極大部分資產將被接管，磋商其他安排

﹡股權划轉社保國資已增值到８１７億元，將落實第三批

﹡國資委表示央企首季利潤４２６５億元，同比增１３％；正在制定投資運營

公司授權放權清單；首季油電煤運基礎供應穩步增長；第四批超１００戶混

改試點名單已初步確定；國資委回應化工海工合併：披露權限在公司；國資

委回應格力股權轉讓：只要有利企業發展都支持

﹡信達生物表示三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大

﹡上海市委書記李強赴上海地產集團、上海城投集團調研

﹡上海首度新增貸２１５８億元，同比少增１６６億元

﹡華為表示已經簽訂４０個５Ｇ商用合同；華為成立科學戰略研究院：聚焦５

年以上前沿技術研究

﹡財政部表示首季財政收入增６﹒２％，支出增１５％

﹡國務院表示大力支持符合條件的養老服務企業上市融資



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０９２７﹒８５點

﹡鴻海董事長郭台銘稱這兩天決定是否參選總統



《其他消息》﹡林鄭月娥稱不設追溯期，非大眾能接受；醫生註冊問題要理性冷靜處理，貿

然收權或大開中門均不宜；民主黨擬提不信任動議，林鄭月娥稱平常心繼續

做事

﹡謝偉俊稱難免需嚴遵議規，如無重覆提問可７月審議完

﹡陳茂波稱虛擬銀行將為本港銀行業提供更多機遇

﹡陳家強料ＷｅＬａｂ在６至９個月後推虛擬銀行服務

﹡邱騰華稱放寬措施可增加中港合拍片靈活性，提高港產片內地認受性

﹡金管局表示樓價回升，逆周期緩衝資本比率維持２﹒５％

﹡本港首兩月商品整體出口貨量按年下跌４﹒８％

﹡記協表示去年香港新聞自由評分僅４５分，創新低

﹡中銀香港表示本港目前發展虛擬銀行屬合適時機

﹡深股通額度全日用１８﹒８８億元；滬股通額度全日用２２億元，外資陸股

通賣入３４億元

﹡中原表示首季轉按登記增６％，匯豐穩當現樓轉按一哥；首季二手公屋買賣

價量同創歷史新高

﹡花旗調查指本港千萬富翁人數增至５１﹒１萬創紀錄新高；港千萬富翁創新

高達５１萬人，平均坐擁３個物業

﹡電影發展局歡迎中央實行五項措施便利港產片進入內地

﹡中原料山頂南區全年樓價升５至８％，豪宅升逾一成

﹡藍十字保險將區塊鏈技術應用於醫療索償服務

﹡鍾國頌重返港航董事局，將制定計劃確保財務穩健

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