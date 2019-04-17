《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４５２．６６ 升 ６７．８９點╱０．２６％
標普５００ ２９０７．０６ 升 １．４８點╱０．０５％
納斯達克 ８０００．２３ 升 ２４．２２點╱０．３０％
倫敦富時１００ ７４６９．９２ 升 ３３．０５點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １２１０１．３２ 升 ８１．０４點╱０．６７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５２８．６７ 升 １９．９４點╱０．３６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０２，歐元兌美元１．１２８７
17/04/2019 07:46
《日出而作》納指收八千點高通蘋果和解，ＩＢＭ季績佳，油升金跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４５２．６６ 升 ６７．８９點╱０．２６％
標普５００ ２９０７．０６ 升 １．４８點╱０．０５％
納斯達克 ８０００．２３ 升 ２４．２２點╱０．３０％
倫敦富時１００ ７４６９．９２ 升 ３３．０５點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １２１０１．３２ 升 ８１．０４點╱０．６７％
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